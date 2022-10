L’Otan envisage un plan décennal pour l’Ukraine – Politico

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis espère rendre l’Ukraine “pleinement interopérable” avec les arsenaux occidentaux

L’alliance de l’OTAN lancera bientôt un plan pour reconstruire l’industrie de la défense ukrainienne au cours de la prochaine décennie, dans l’espoir d’éliminer progressivement les armes de l’ère soviétique au profit de l’équipement occidental alors que Washington et ses alliés promettent de nouvelles séries d’aide militaire à Kiev.

Des responsables de l’OTAN et de l’Ukraine doivent se rencontrer la semaine prochaine pour discuter d’un « engagement à long terme » pour revitaliser le complexe militaro-industriel de Kiev après des mois de combats avec la Russie, a rapporté mercredi Politico, citant un haut responsable de l’OTAN.

“Nous examinerons les exigences de planification de la défense pour rendre l’Ukraine pleinement interopérable avec l’OTAN”, a déclaré le responsable anonyme. “Il s’agit de passer de l’équipement soviétique… à l’équipement occidental compatible avec l’OTAN.”

Bien que le membre du personnel de l’OTAN ait fourni peu de détails sur l’effort de reconstruction, il a déclaré qu’il se concentrerait sur les besoins à plus long terme de l’Ukraine et impliquerait probablement plusieurs partenaires internationaux. L’initiative sera distincte d’un autre projet de l’OTAN discuté par les responsables des acquisitions au début du mois, qui vise également à renforcer le secteur de la défense ukrainien tout en reconstituant les stocks occidentaux après les livraisons d’armes lourdes à Kiev.

Plus tôt mercredi, le soi-disant “Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine” s’est réuni pour discuter de la poursuite du soutien militaire, le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, déclarant que les systèmes de défense aérienne sont l’affaire de son pays. “priorité.”

Le président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, le général Mark Milley, a déclaré que Washington et ses alliés auraient pour objectif de fournir de telles armes, appelant les membres du groupe de contact à “participez et aidez [Ukraine] reconstruire et entretenir un système intégré de défense aérienne et antimissile, en particulier les anciens systèmes.

Le ministre néerlandais de la Défense Kajsa Ollongren, quant à lui, s’est engagé à envoyer des missiles anti-aériens supplémentaires lors de la réunion de mercredi, affirmant que le “seul résultat [Russia] réussit avec [continued attacks on Ukraine] est que nous allons livrer encore plus.

Ces promesses sont intervenues peu de temps après que l’Allemagne a livré le premier des quatre systèmes de défense aérienne IRIS-T à l’Ukraine, tandis que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont chacun annoncé de nouveaux transferts d’armes, notamment des obusiers français montés sur camion, des avions NASAMS fabriqués aux États-Unis. systèmes de défense et missiles air-air AMRAAM du Royaume-Uni.

