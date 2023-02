Le bloc dirigé par les États-Unis serait en train d’élaborer des contingences pour un “conflit de l’article 5” défensif et une bataille “hors zone”

L’OTAN est sur le point d’adopter des directives qui établissent des plans pour un scénario dans lequel les États membres se retrouvent à combattre sur le front intérieur et au-delà des frontières de l’alliance en même temps, a rapporté Bloomberg mardi. Cela survient alors que les États-Unis changent de plus en plus leurs priorités pour affronter la Chine.

Le document classifié doit être discuté et approuvé par les ministres de la défense de l’OTAN lors d’un sommet de deux jours à Bruxelles qui commence mardi, a rapporté le média. Les membres seront invités à préparer des plans nationaux pour de futurs engagements militaires.

Les orientations définiront les moyens pour l’OTAN de s’engager dans une « Conflit dit de l’article 5 de haute intensité » – défendre un pays de l’OTAN attaqué par une partie étrangère en vertu de la disposition de défense mutuelle du traité – et “un événement hors zone, non-article 5.” Le contenu de la directive a été révélé à Bloomberg par “des personnes familières avec le sujet.”

Alors que l’OTAN se présente comme une alliance défensive, elle a un long passé d’engagement dans des hostilités sur le sol étranger, y compris en Yougoslavie dans les années 1990 et contre la Libye en 2011. Les critiques considèrent le bloc comme un outil de la politique étrangère américaine qui est aligné sur la politique de Washington. buts et en rivalité avec la Chine et la Russie.

En savoir plus L’OTAN lance un nouveau réseau de “surveillance”

“Les Américains obtiennent ce qu’ils visaient” Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait remarquer dans une interview au début du mois, évoquant la portée croissante de l’OTAN. « Des blocs militaires sont créés contre la Chine et la Russie dans la région Asie-Pacifique, comme AUKUS. Il y a une volonté d’y attirer de nouveaux membres.

La capacité de mener une guerre à deux théâtres était au cœur de la planification militaire américaine pendant la guerre froide. Les groupes de réflexion et les responsables américains ont poussé l’objectif stratégique d’avoir une force militaire suffisamment forte pour deux conflits terrestres simultanés, plaidant pour des budgets plus élevés du Pentagone et contre les réductions de dépenses.

Selon les sources de Bloomberg, les ministres de la défense de l’OTAN discuteront également à Bruxelles d’une augmentation des dépenses militaires des États membres. Les pays qui ne parviennent pas à atteindre l’objectif de 2 % du PIB seraient contraints d’accepter ce niveau comme un plancher obligatoire plutôt que comme une simple recommandation. Un tel changement pourrait être adopté lors d’un sommet des dirigeants de l’OTAN à Vilnius en juillet, a indiqué le journal.

La structure des dépenses serait poussée vers une augmentation des achats d’armes par les alliés européens, selon l’article, puisque les États-Unis “peut décider de déplacer certains de ses actifs” du continent le plus proche de la Chine.