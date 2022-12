L’Otan enquête sur une fusillade dans le nord tendu du Kosovo

L’incident de dimanche soir s’est produit à Zubin Potok, une ville du nord du Kosovo où des Serbes de souche locaux tiennent des barricades routières depuis deux semaines et où les tensions sont vives entre les deux anciens ennemis de guerre.

Les Casques bleus, connus sous le nom de KFOR, ont déclaré que l’incident s’était produit à proximité d’une de leurs patrouilles, impliquant des inconnus. Selon un communiqué, personne n’a été blessé et “nous travaillons pour établir tous les faits”.

“Il est important que toutes les personnes impliquées évitent toute rhétorique ou action susceptible de provoquer des tensions et d’aggraver la situation”, a déclaré la KFOR dans un communiqué. “Nous attendons de tous les acteurs qu’ils s’abstiennent de démonstrations de force provocatrices et qu’ils recherchent la meilleure solution pour assurer la sûreté et la sécurité de toutes les communautés.”