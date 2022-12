L’Otan enquête sur une fusillade dans le nord tendu du Kosovo

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les Casques bleus dirigés par l’OTAN au Kosovo ont déclaré lundi qu’ils enquêtaient sur une fusillade dans une région tendue du nord, appelant au calme après que la Serbie a envoyé son chef de l’armée dans la zone frontalière en réponse.

L’incident de dimanche soir s’est produit à Zubin Potok, une ville du nord du Kosovo où des Serbes de souche locaux tiennent des barricades routières depuis deux semaines et où les tensions sont vives entre les deux anciens ennemis de guerre.

Les Casques bleus, connus sous le nom de KFOR, ont déclaré que l’incident s’était produit à proximité d’une de leurs patrouilles, impliquant des inconnus. Selon un communiqué, personne n’a été blessé et “nous travaillons pour établir tous les faits”.

Le Kosovo reste un point chaud potentiel dans les Balkans des années après la guerre de 1998-99 qui s’est terminée par l’intervention de l’OTAN. La Serbie ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance de 2008 de son ancienne province, alors que les efforts occidentaux pour trouver une solution jusqu’à présent ont échoué.

“Il est important que toutes les personnes impliquées évitent toute rhétorique ou action susceptible de provoquer des tensions et d’aggraver la situation”, a déclaré la KFOR dans un communiqué. “Nous attendons de tous les acteurs qu’ils s’abstiennent de démonstrations de force provocatrices et qu’ils recherchent la meilleure solution pour assurer la sûreté et la sécurité de toutes les communautés.”

Les craintes de violence ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre de la Russie en Ukraine. Les États-Unis et la plupart des pays de l’Union européenne ont reconnu l’indépendance du Kosovo, tandis que la Serbie s’est appuyée sur la Russie et la Chine dans sa tentative de maintenir sa revendication sur la province.

Les tensions au Kosovo ont encore augmenté ces dernières semaines et ces derniers mois sur plusieurs questions dans le cadre des efforts internationaux visant à intensifier les efforts de médiation. Plus récemment, des Serbes de souche du nord ont érigé des barrages routiers pour protester contre l’arrestation d’un ancien policier serbe.

Les Serbes du nord avaient auparavant quitté les institutions du Kosovo, affirmant avoir été harcelés par les autorités kosovares. Belgrade a averti à plusieurs reprises qu’il protégerait les Serbes locaux « par tous les moyens » s’ils étaient attaqués.

Le gouvernement du Kosovo a demandé aux troupes de l’OTAN – qui se sont déployées en 1999 après que l’alliance transatlantique a bombardé la Serbie pour qu’elle quitte le Kosovo – de supprimer les barrages routiers serbes. Le Premier ministre Albin Kurti, le commandant de la KFOR, le général de division Angelo Michele Ristuccia, et Lars-Gunnar Wigermark, qui dirige une mission de maintien de l’ordre de l’UE, se sont rencontrés lundi pour discuter de la situation, a déclaré la KFOR sur Twitter.

Le bureau de Kurti a déclaré que “la conclusion commune de cette réunion est que la liberté de mouvement doit être restaurée et qu’il ne doit y avoir aucune barricade sur aucune route”.

La Serbie a tenu dimanche une réunion au plus haut niveau après la fusillade, le chef d’état-major de l’armée se dirigeant plus tard vers la ville méridionale de Raska, près du Kosovo, où se trouvent les troupes de l’armée serbe. Les médias locaux ont diffusé une vidéo avec des coups de feu et des cris entendus, mais ne montrant pas clairement ce qui s’est passé à l’une des barricades.

Le général Milan Mojsilovic a déclaré aux médias locaux que l’armée avait reçu des instructions « claires et précises » du président populiste serbe, Aleksandar Vucic. Mojsilovic a qualifié la situation de “grave”, ajoutant qu’elle nécessite la “présence de l’armée serbe le long de la ligne administrative” avec le Kosovo, a rapporté la télévision publique RTS.

Des véhicules de l’armée serbe ont pu être vus sur les routes de la région lundi, et le ministre de la Défense de la nation des Balkans est également arrivé. Le ministre serbe de la Défense Milos Vucevic, le général Mojsilovic et d’autres officiers supérieurs de l’armée ont discuté de la situation sécuritaire lors d’une réunion à Raska, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense.

La Serbie a demandé à la KFOR de déployer jusqu’à 1 000 de ses soldats dans le nord du Kosovo peuplé de Serbes, afin de protéger les Serbes du Kosovo contre le harcèlement présumé des Albanais de souche, qui sont majoritaires dans le pays. La demande jusqu’à présent n’a pas été accordée.