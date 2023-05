Un conflit entre Pékin et Taipei aurait de graves conséquences pour l’économie mondiale, a prévenu l’ancien Premier ministre britannique

L’ancienne Première ministre britannique Liz Truss a appelé à une « OTAN économique » pour contrer la Chine dans un contexte de tensions croissantes à propos de Taiwan. Truss a exhorté l’Occident à « réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine dans tous les domaines », dans des commentaires à un groupe de réflexion à Taipei City mercredi.

« Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons une dissuasion significative sans pouvoir dur », Truss a déclaré dans un discours liminaire à la Prospect Foundation, un groupe consultatif du gouvernement taïwanais. « Si nous voulons vraiment prévenir les conflits en mer de Chine méridionale, nous devons être réalistes en matière de coopération en matière de défense », a-t-il ajouté. elle a ajouté.

Truss – qui a été Premier ministre britannique pendant seulement 44 jours l’année dernière – a fait valoir que tout conflit entre Pékin et Taipei présenterait « douleur économique » et serait ressenti par « notre peuple à travers le monde libre. » Elle a affirmé que cela nécessiterait une « OTAN économique » impliquant les nations occidentales pour coordonner la répression financière contre la Chine et contrer ce qu’elle a appelé Pékin « L’intimidation à grande échelle. »

Le membre de haut rang du Parti conservateur, qui est le plus haut responsable politique britannique à s’être rendu à Taiwan depuis Margaret Thatcher dans les années 1990, a également mis en garde les dirigeants occidentaux contre toute collaboration avec la Chine sur des questions telles que le changement climatique. Truss a affirmé que les régimes totalitaires « ne dis pas la vérité » citant ce qu’elle a dit être la position secrète de Pékin lors du début de la pandémie de Covid-19.















La marque chinoise Truss a « politicien raté » dans une réponse cinglante à son voyage de cinq jours à Taïwan, décrit comme « provocant. »

« La récente visite de la politicienne britannique Liz Truss à Taiwan est un spectacle politique dangereux qui ne fera que nuire au Royaume-Uni », a déclaré mardi un porte-parole de l’ambassade de Pékin au Royaume-Uni. « Toute violation du principe d’une seule Chine aura de graves conséquences sur les relations sino-britanniques ».

La Chine s’est fréquemment opposée aux rencontres entre des personnalités politiques occidentales et des responsables de Taiwan. L’année dernière, Pékin a imposé un blocus aérien et naval de l’île et a coupé les communications avec Washington à la suite d’une visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. Pékin était également en colère lorsque la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen a rencontré l’actuel président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, en Californie plus tôt cette année.

Pékin affirme que Taïwan est une province de Chine qui sera un jour entièrement réunifiée, par la force si nécessaire. Le Royaume-Uni reconnaît officiellement le principe d’une seule Chine de Pékin, qui stipule qu’il n’y a qu’un seul véritable gouvernement chinois, mais Londres entretient des relations diplomatiques non officielles avec Taipei.