Le bloc militaire dirigé par les États-Unis cherche à utiliser des satellites commerciaux pour améliorer la collecte de renseignements

L’OTAN a annoncé un nouveau projet spatial qui vise à créer une flotte de satellites espions. L’initiative, à laquelle participent également la Suède et la Finlande, candidats à l’OTAN, implique non seulement des ressources nationales mais également commerciales.

Le projet, qui s’appelle “Alliance Persistent Surveillance from Space” (APSS), a été dévoilé mercredi, avec un total de 16 États membres actuels qui devraient participer. Selon un communiqué publié sur le site Web de l’OTAN, le projet “aider à rationaliser la collecte, le partage et l’analyse des données entre les Alliés de l’OTAN et avec la structure de commandement de l’OTAN.”

La Suède et la Finlande ont demandé leur adhésion à l’OTAN en mai 2022, bien que leurs candidatures n’aient pas encore été approuvées par la Hongrie et la Turquie. Cependant, bien qu’elles n’aient pas été officiellement admises dans le bloc militaire, Stockholm et Helsinki participent déjà à des projets communs.

L’APSS impliquera la création d’un «constellation,” nommé ‘Aquila’, de satellites nationaux et commerciaux. Il est prévu de «apporter un soutien essentiel aux missions et opérations militaires de l’OTAN.”

Le bloc militaire a expliqué que l’APSS fait partie de la politique spatiale globale de l’OTAN adoptée en 2019.

Lors d’une réunion à Londres la même année, les États membres ont déclaré que l’espace était un cinquième domaine opérationnel, aux côtés de l’air, de la terre, de la mer et du cyberespace.

L’OTAN a tiré la sonnette d’alarme sur les activités de la Russie et de la Chine dans l’espace, arguant que cela devenait “plus encombré et compétitif.« Le bloc militaire a revendiqué les technologies de contre-espace de Moscou et de Pékin »pourrait restreindre l’accès des Alliés à l’espace et leur liberté d’opérer.”

L’OTAN condamnée comme “imprudent et irresponsable“Test de missile anti-satellite de la Russie en novembre 2021, lorsqu’une fusée a frappé et détruit un satellite de l’ère soviétique inutilisable.

Moscou a décrit le test comme un moyen de renforcer ses capacités de défense et d’empêcher le «possibilité d’atteinte soudaine à la sécurité du pays dans l’espace et au sol.”

La Russie a rejeté les suggestions des nations occidentales à l’époque selon lesquelles les débris résultants pourraient mettre en danger la vie des astronautes, notant que le “les fragments ne représentaient pas et ne constitueront pas une menace pour les stations orbitales.Le ministère russe de la Défense a également souligné que les États-Unis, la Chine et l’Inde avaient déjà effectué des tests similaires.

Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, quant à lui, a rejeté la responsabilité de la course aux armements dans l’espace aux portes de Washington.

Commentant la stratégie spatiale de l’OTAN en janvier dernier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, l’a qualifiée de “de nature incendiaire” et “conformément aux politiques destructrices des États membres de l’OTAN dirigées par les États-Unis.”

“Ce faisant, l’alliance transforme l’espace en champ de bataille,» avait prévenu Zakharova à l’époque.