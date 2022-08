L’OTAN déplore la “tragédie” de l’Afghanistan — RT World News

La situation à Kaboul est un “énorme revers”, a déclaré le secrétaire général du bloc militaire

L’anniversaire de cette semaine du retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan est un “amer” la pilule à avaler pour le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui considère les conditions actuelles dans ce pays déchiré par la guerre comme un “la tragédie” pour le bloc militaire occidental.

“Ce que nous avons vu l’année dernière est en fait un énorme revers et une tragédie pour l’Afghanistan, mais aussi pour tous ces alliés et partenaires qui ont travaillé si dur pour créer un Afghanistan plus pacifique et démocratique”, Stoltenberg a déclaré aux journalistes mercredi à Bruxelles.

Les États-Unis et leurs partenaires de l’OTAN se sont éloignés de leur guerre de deux décennies en Afghanistan en août 2021, les talibans ayant déjà repris le contrôle du pays et des milliers de citoyens occidentaux et d’alliés afghans laissés pour compte.

Stoltenberg a affirmé que l’OTAN “beaucoup accompli” dans la lutte contre le terrorisme, la mission initiale en Afghanistan, mais l’objectif secondaire de transformer le pays en une démocratie pacifique et stable “s’est avéré extrêmement beaucoup plus difficile.”















« Ce que nous voyons maintenant en Afghanistan est une tragédie pour le peuple afghan, en particulier pour les femmes afghanes », dit Stoltenberg. « Le premier anniversaire de la prise de contrôle des talibans à Kaboul est une occasion amère où nous démontrons la brutalité du régime taliban. Et c’est aussi, bien sûr, amer pour tous ceux qui ont œuvré pendant tant d’années pour un Afghanistan démocratique, libre, respectueux des droits humains, y compris les droits des femmes.

Interrogée sur ce que fait l’OTAN pour faire pression sur les talibans afin qu’ils rompent les relations présumées avec Al-Qaïda et améliorent les droits des femmes dans le pays, Stoltenberg a déclaré que les membres du bloc intensifient l’aide humanitaire aux groupes de défense des droits humains et imposent de sévères sanctions aux talibans. Pas plus tard que cette semaine, le Wall Street Journal a rapporté que l’administration du président américain Joe Biden avait exclu la libération de 7 milliards de dollars d’actifs de la Banque centrale afghane qui avaient été gelés après la prise de contrôle des talibans l’année dernière.















Alors que l’Afghanistan souffre de pénuries alimentaires généralisées et de crise économique, 70 économistes et universitaires ont publié une lettre ouverte plus tôt ce mois-ci exhortant Biden à dégeler les fonds de Kaboul.

“En tant qu’économistes et autres experts universitaires, nous sommes profondément préoccupés par les catastrophes économiques et humanitaires qui se déroulent en Afghanistan et, en particulier, par le rôle de la politique américaine dans leur conduite”, ils ont écrit.