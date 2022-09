L’OTAN déploie des réserves au milieu des tensions dans les Balkans

Les troupes britanniques font partie de celles qui sont arrivées au Kosovo

L’OTAN a amené des troupes de réserve au Kosovo pour s’entraîner, augmentant la présence de l’alliance dans la province séparatiste jusqu’à 1 000 soldats. Alors que les tensions militaires avec la Serbie mijotent, un commandant du bloc a déclaré que d’autres pourraient être déployés dans un proche avenir.

Le colonel Christopher Samulski, commandant régional de la mission de l’OTAN au Kosovo, la KFOR, a déclaré mercredi aux journalistes que les soldats avaient été amenés “dans le cadre de la planification d’urgence normale”, Reuters a rapporté.

Samulski n’a pas révélé combien de réserves étaient arrivées mais a déclaré qu’elles représentaient un “à la taille d’un bataillon” unité, avec un bataillon comptant généralement entre 500 et 1 000 hommes. Le commandant a déclaré que les premiers fusiliers de l’armée britannique faisaient partie de ceux qui participaient à la formation.

Environ 3 700 soldats de la KFOR sont généralement stationnés au Kosovo à tout moment.

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, près d’une décennie après que l’OTAN a mené une campagne de bombardement contre la Serbie au nom des séparatistes albanais de souche dans la province. L’indépendance du Kosovo est reconnue par 97 des 193 États membres de l’ONU, dont la plupart sont des alliés des États-Unis. La Serbie, la Russie et la Chine font partie de ceux qui ne reconnaissent pas l’indépendance du Kosovo.

Les tensions entre le Kosovo et la Serbie se sont intensifiées en août après que Pristina a adopté une loi interdisant les documents et les plaques d’immatriculation des véhicules délivrés par la Serbie. Le Kosovo a tenté de faire appliquer la nouvelle mesure en envoyant une police spéciale lourdement armée pour prendre le contrôle de la frontière serbo-kosovare tandis que les Serbes locaux résistaient en érigeant des barrages routiers et en s’engageant dans de violents affrontements avec les forces de Pristina.

Le Kosovo a alors accepté de retarder la mise en œuvre de la loi jusqu’au 1er septembre, avant de reporter le délai au 31 octobre. À l’approche de cette date, Samulski a déclaré que “d’autres réserves situées en dehors du Kosovo” pourrait être mis à disposition “devrions-nous estimer qu’ils sont nécessaires, en fonction de la situation actuelle sur le terrain.”

Le président serbe Aleksandar Vucic a accusé le Kosovo de menacer la sécurité de son pays en envoyant ses forces spéciales dans les régions frontalières. Ayant juré plus tôt de “sauvons notre peuple” au Kosovo de “persécutions et pogroms” si nécessaire, Vucic a averti mardi les législateurs de Belgrade que “le danger est proche, objectif et sérieux.”