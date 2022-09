L’Otan dénonce les référendums du Donbass

Le chef du bloc, Jens Stoltenberg, affirme que le vote “fictif” n’a aucune légitimité et appelle à davantage de soutien pour l’Ukraine

Réagissant à l’annonce que les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk (RPL et RPD) organiseront un scrutin pour rejoindre la Russie plus tard cette semaine, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, les a qualifiées mardi d’illégitimes et a exigé plus de soutien à l’Ukraine de la part du “communauté internationale.”

“Les référendums fictifs n’ont aucune légitimité et ne changent pas la nature de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine”, Stoltenberg a dit sur Twitter, l’appelant “une nouvelle escalade dans [Russian President Vladimir] La guerre de Poutine.

« La communauté internationale doit condamner cette violation flagrante du droit international et renforcer son soutien à l’Ukraine », Stoltenberg a ajouté.

Les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk (RPL et RPD) organiseront un vote pour l’unification avec la Russie du 23 au 27 septembre, ont annoncé leurs dirigeants mardi matin. Les territoires sous contrôle russe des régions voisines de Zaporozhye et de Kherson voteront également à partir de vendredi.

Lire la suite Une solution pacifique à la crise ukrainienne n’est actuellement pas possible – Russie

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a fait écho à la condamnation de Stoltenberg lors du point de presse de la Maison Blanche mardi, appelant aux référendums “un affront aux principes de souveraineté et d’intégrité territoriale”.

“Nous ne reconnaîtrons jamais ce territoire comme autre chose qu’une partie de l’Ukraine”, Sullivan a ajouté.

Plusieurs régions d’Ukraine ont refusé de reconnaître la légitimité du gouvernement de Kiev après le coup d’État soutenu par les États-Unis contre le président élu en février 2014. La Crimée a organisé un référendum pour rejoindre la Russie en mars de la même année – que l’OTAN a également refusé de reconnaître – tandis que Donetsk et Lugansk a déclaré son indépendance.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner à Donetsk et Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.