L’OTAN définit une stratégie climatique dans le cadre de la guerre de la Russie en Ukraine

Un exercice naval dirigé par les forces navales américaines Europe-Afrique, et exécuté par les forces navales de frappe et de soutien de l’OTAN, dans la mer Baltique le 6 juin 2022. L’assaut de la Russie en Ukraine est presque certain d’éclipser d’autres problèmes de sécurité lors du sommet de l’OTAN à Madrid ce la semaine. Jonathan Nackstrand | AFP | Getty Images

L’alliance militaire super polluante de l’OTAN a annoncé mardi ses premiers objectifs de réduction des émissions, s’engageant à reconnaître l’aggravation de l’urgence climatique comme “un défi déterminant de notre temps”. S’exprimant à Madrid, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance de 30 membres réduirait les émissions d’au moins 45 % d’ici 2030 et atteindrait zéro émission nette d’ici 2050. “Ce ne sera pas facile. Mais cela peut être fait”, a déclaré Stoltenberg. “Nous ne pouvons pas compromettre notre efficacité militaire. L’Otan vise à préserver la paix grâce à une dissuasion et une défense crédibles. Rien n’est plus important”, a-t-il ajouté. “Si nous ne parvenons pas à préserver la paix, nous ne parvenons pas non plus à lutter contre le changement climatique. En même temps, nous avons également la responsabilité de réduire les émissions.” Les armées, les marines et les forces aériennes gourmandes en combustibles fossiles sont les principaux contributeurs aux émissions de carbone. En effet, les plus grandes forces armées du monde ont été montré d’émettre plus de gaz à effet de serre que de nombreux pays réunis. Recherche par des scientifiques pour la responsabilité mondiale estimations que les armées mondiales et les industries qui fournissent leur équipement représentent jusqu’à 6 % de toutes les émissions mondiales. Malgré cela, les activités militaires ont tranquillement joui d’un sentiment d’exception par rapport aux normes environnementales que d’autres secteurs de la société sont censés suivre.

C’est une promesse vide. En fait, je dirais que c’est – bien qu’encourageant qu’ils en parlent – quelque peu hypocrite. Ben Neimark maître de conférences à l’université de Lancaster

Par exemple, les activités militaires sont généralement exclues des inventaires d’émissions et des objectifs d’émissions, et la nature volontaire des rapports à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques signifie que les gouvernements données sur les émissions est souvent absent ou incomplet. “C’est une promesse en l’air. Je dirais en fait – bien qu’encourageant qu’ils en parlent – quelque peu malhonnête”, a déclaré Ben Neimark, maître de conférences à l’Université de Lancaster, à CNBC par téléphone. Neimark fait partie d’un groupe de spécialistes des sciences sociales appelant à une meilleure transparence du gouvernement sur l’ampleur des émissions de carbone de leurs forces armées. “Comme si certains des plus grands pollueurs de l’histoire de l’humanité par institution allaient nous dire d’une manière ou d’une autre qu’ils allaient devenir net zéro sans nous fournir le plan de données sur lequel ils fondent cet engagement, et/ou les réductions significatives qui sont basés sur des données inexistantes. N’est-ce pas? C’est assez hypocrite “, a déclaré Neimark.

Nouveau programme de sécurité

Les dirigeants de l’OTAN se réunissent cette semaine dans la capitale espagnole pour exposer leur vision du programme de sécurité de l’Occident. Le soi-disant concept stratégique, qui est mis à jour environ tous les dix ans, est reconnu comme le document le plus important de l’OTAN. Il réaffirmera les valeurs de l’alliance des 30 membres, fournira une évaluation collective des défis sécuritaires et servira de guide au développement politique et militaire du groupe.

Les dirigeants de l’OTAN se réunissent à Madrid cette semaine pour présenter leur vision du programme de sécurité de l’Occident. Pablo Blazquez Dominguez | Getty Images Actualités | Getty Images

Stoltenberg a déclaré que le concept stratégique mis à jour fera probablement référence à la Russie comme la “menace la plus importante et la plus directe” pour la sécurité à la suite de l’assaut du président Vladimir Poutine en Ukraine, tandis que le défis posés par la Chine doivent également être abordés pour la première fois. Il indiquera également que le changement climatique est “un défi déterminant de notre temps”, a déclaré Stoltenberg. “Pour l’OTAN, cela signifie trois choses. Accroître notre compréhension, adapter notre Alliance et réduire nos propres émissions”, a-t-il déclaré. Lundi, l’OTAN a annoncé son intention d’augmenter le nombre de ses forces à haut niveau de préparation à plus de 300 000 dans le cadre de la “plus grande refonte de la défense collective et de la dissuasion depuis la guerre froide”.

On s’attend à ce qu’un renforcement militaire aussi massif en réponse à la guerre de la Russie en Ukraine nécessite des investissements supplémentaires de la part des membres de l’OTAN. “Maintenant que la Russie a envahi l’Ukraine, tous les plans existants ont été jetés par la fenêtre”, a déclaré à CNBC par téléphone Stuart Parkinson, directeur exécutif de Scientists for Global Responsibility. “Donc, vous avez vu des augmentations des dépenses militaires annoncées et cela s’accompagnera d’une augmentation des émissions de carbone militaires – qui augmentaient déjà de toute façon”, a déclaré Parkinson. “En termes simples, ils se dirigeaient déjà dans la mauvaise direction, et ils vont toujours se diriger dans la mauvaise direction – encore plus.” L’OTAN a convenu en juin de l’année dernière de “réduire considérablement” émissions de gaz à effet de serre provenant des activités militaires et ” évaluer la faisabilité ” d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Stoltenberg a déclaré que tous les alliés s’étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’accord historique de Paris de 2015 sur le climat.

Selon l’ONUle zéro net signifie réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau aussi proche que possible de zéro, toutes les émissions restantes étant réabsorbées de l’atmosphère. Les gouvernements et les entreprises subissent une pression immense pour réduire leur impact environnemental afin d’éviter le pire de ce que la crise climatique nous réserve.

“Seul ce qui est mesuré peut être coupé”

Stoltenberg de l’OTAN, ancien envoyé spécial de l’ONU sur le changement climatique, a déclaré que l’alliance avait développé sa première méthodologie pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre de l’OTAN, civiles et militaires. “Il définit ce qu’il faut compter et comment le compter. Et il sera mis à la disposition de tous les Alliés pour les aider à réduire leurs propres émissions militaires”, a déclaré Stoltenberg. “C’est vital car seul ce qui est mesuré peut être coupé.” Il avait auparavant concédé lors du sommet sur le climat COP26 de l’année dernière à Glasgow, en Écosse, ce zéro net ne serait pas possible sans inclure les émissions militaires. Les militants avaient fait valoir avant le sommet de Madrid que pour que les plans climatiques de l’OTAN soient crédibles, l’alliance devait produire une méthodologie complète et accessible au public de leurs données sur les émissions. En effet, il existe peu de données fiables sur les émissions militaires à un moment où les plus grands climatologues du monde tirent la sonnette d’alarme sur la lutte pour maintenir le réchauffement climatique sous le seuil critique de 1,5 degrés Celsius.

Les forces armées mondiales sont parmi les plus gros pollueurs de la planète. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

“Pour moi, la méthodologie est probablement l’élément clé”, a déclaré Jamie Shea, secrétaire général du Conseil consultatif militaire mondial sur le changement climatique, à CNBC par téléphone. “La communauté des ONG voudra que ce soit une méthodologie publique afin qu’il ne revienne pas seulement à l’OTAN de décider si elle se porte bien ou non, mais la communauté de la science du climat peut également dire si c’est une méthodologie appropriée et si l’OTAN est va vraiment dans cette direction », a déclaré Shea. Doug Weir, directeur de la recherche et des politiques à l’Observatoire des conflits et de l’environnement, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, a déclaré que la transparence sur l’ensemble des émissions militaires de l’OTAN serait nécessaire si l’alliance veut identifier de manière significative les réductions. “Actuellement, nous sommes loin d’un stade où nous pouvons dire ‘c’est à quel point le secteur militaire contribue au changement climatique chaque année.’ Loin de là, et il est vraiment important de pouvoir le faire”, a déclaré Weir à CNBC. “Nous avons besoin que les militaires fassent preuve d’un véritable leadership urgent à ce sujet, car cela va prendre beaucoup de temps. Nous sommes tout à fait réalistes à ce sujet – mais plus tôt vous commencez, plus tôt vous y arriverez.”

Transition énergétique

Stoltenberg a déclaré que la crise climatique avait profondément affecté l’environnement dans lequel ses troupes opèrent, citant la chaleur extrême pour sa mission de formation en Irak, l’élévation du niveau de la mer qui menace les bases navales et les ouragans qui ont désactivé les aérodromes. “La liste est longue”, a-t-il dit. À cette fin, il est important que l’OTAN s’adapte pour s’assurer que ses membres alliés “restent efficaces dans des environnements de plus en plus difficiles”, a déclaré Stoltenberg. Le secrétaire général de l’OTAN a déclaré qu’une grande partie de la façon dont elle prévoit d’atteindre le zéro net d’ici le milieu du siècle découle d’une transition loin des combustibles fossiles.

Cela inclurait un pivot vers les sources d’énergie renouvelables, “des carburants synthétiques respectueux du climat et des solutions plus économes en énergie”. “La guerre en Ukraine montre le danger d’être trop dépendant des produits de base de régimes autoritaires. La façon dont la Russie utilise l’énergie comme arme de coercition souligne la nécessité de se sevrer rapidement du pétrole et du gaz russes”, a déclaré Stoltenberg. “En même temps, nous ne devons pas troquer une dépendance contre une autre. Beaucoup de nouvelles technologies vertes et les minéraux de terres rares dont elles ont besoin viennent de Chine. Nous devons donc diversifier nos sources d’énergie et nos fournisseurs”, a-t-il ajouté.

Que doit-il se passer ensuite ?

Lorsqu’on lui a demandé ce que les militaires peuvent faire pour réduire les émissions créées par leurs activités militaires, Parkinson de SGR a identifié un certain nombre de “gains faciles”. Il s’agit notamment d’améliorations de l’efficacité énergétique dans les bases militaires, de l’installation de générateurs d’énergie solaire et éolienne et du passage de certains véhicules à des sources d’énergie renouvelables. “Cela devrait faire partie intégrante de ce qu’ils font à court terme. Et puis vous avez les choses difficiles : l’opérationnel et l’équipement. Il existe des technologies qui pourraient aider, mais dans l’ensemble, nous avons besoin de moins de confrontation entre gouvernements et militaires », a déclaré Parkinson. Il a cité le besoin urgent d’accords de maîtrise des armements, en particulier en ce qui concerne certaines des armes les plus destructrices, telles que les armes nucléaires et les armes autonomes.

Une femme avec une colombe blanche peinte sur son visage, symbole de paix, criant des slogans lors d’une manifestation contre l’OTAN. Marcos Del Mazo | Fusée lumineuse | Getty Images