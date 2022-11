L’OTAN déclare que l’Ukraine rejoindra un jour l’alliance alors qu’elle promet une aide supplémentaire | Nouvelles du monde

Le secrétaire général de l’OTAN a réaffirmé l’engagement de l’alliance militaire envers l’Ukraine et a déclaré qu’elle deviendrait un jour membre de l’organisation.

“La porte de l’OTAN est ouverte”, a déclaré Jens Stoltenberg, réitérant un vœu fait par OTAN dirigeants en 2008 qui Ukraine et aussi la Géorgie finirait par rejoindre l’alliance.

“La Russie n’a pas de droit de veto” sur les pays rejoignant l’alliance de sécurité, a-t-il déclaré en référence à l’entrée récente de la Macédoine du Nord et du Monténégro.

“Il semble que la Russie planifie des attaques aériennes assez importantes” – la dernière guerre

L’ancien Premier ministre norvégien a déclaré que le président russe Vladimir Poutine “ferait bientôt devenir membres de l’OTAN la Finlande et la Suède”, après avoir demandé leur adhésion en avril, craignant que la Russie ne les cible ensuite.

“Nous nous en tenons également à l’adhésion de l’Ukraine”, a-t-il ajouté.

Cela s’est produit alors que les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN se sont réunis à Bucarest en Roumanie pour s’engager à renforcer le soutien à l’Ukraine et à aider à réparer son infrastructure énergétique alors que les frappes russes coupent l’alimentation électrique et le chauffage de millions de personnes.

“L’agression de la Russie, y compris ses attaques persistantes et inadmissibles contre les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes, prive des millions d’Ukrainiens de services humains de base”, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Nous continuerons et renforcerons encore le soutien politique et pratique à l’Ukraine alors qu’elle continue de défendre son

la souveraineté et l’intégrité territoriale… et maintiendrons notre soutien aussi longtemps que nécessaire”, ajoute le communiqué.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que la Russie ciblait les infrastructures énergétiques pour “geler” les Ukrainiens dans la soumission.

“Nous avons vu Vladimir Poutine tenter de militariser l’approvisionnement énergétique dès le début de ce conflit”, a-t-il déclaré avant la réunion.

Image:

Le ministre roumain des Affaires étrangères Bogdan Aurescu, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg à Bucarest



Appel aux missiles Patriot et aux transformateurs de puissance

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé les membres de l’OTAN à lui fournir des systèmes de défense aérienne et des transformateurs.

“Nous avons besoin de défense aérienne, d’IRIS, de Hawks, de Patriots, et nous avons besoin de transformateurs”, a déclaré Dmytro Kuleba en marge de la réunion, identifiant divers systèmes de défense aérienne occidentaux.

« Si nous avons des transformateurs et des générateurs, nous pouvons restaurer nos besoins énergétiques. Si nous avons des systèmes de défense aérienne, nous pouvons nous protéger des prochaines frappes de missiles russes. En un mot : des patriotes et des transformateurs, c’est ce dont l’Ukraine a le plus besoin.

Concentrez-vous sur la défaite de la Russie

Il est peu probable que l’Ukraine rejoigne l’OTAN de sitôt, car la Russie a annexé la péninsule de Crimée et les troupes et les séparatistes pro-Moscou détiennent des parties du sud et de l’est, ce qui signifie qu’il est difficile de savoir à quoi ressembleraient les frontières du pays.

Bon nombre des 30 membres de l’OTAN pensent que l’accent devrait désormais être mis sur la défaite de la Russie et M. Stoltenberg a averti que toute tentative d’aller de l’avant sur l’adhésion pourrait les diviser.

“Nous sommes en pleine guerre et nous ne devons donc rien faire qui puisse saper l’unité des alliés pour fournir un soutien militaire, humanitaire et financier à l’Ukraine, car nous devons empêcher le président Poutine de gagner”, a-t-il déclaré.

La réunion de deux jours en Roumanie, qui partage la plus longue frontière terrestre de l’OTAN avec l’Ukraine, verra probablement l’OTAN faire de nouvelles promesses de soutien non létal à l’Ukraine, notamment du carburant, des générateurs, des fournitures médicales, des équipements d’hiver et des dispositifs de brouillage de drones.

Les nations individuelles sont également susceptibles d’annoncer de nouvelles livraisons d’équipements militaires à l’Ukraine, tels que des systèmes de défense aérienne et des munitions, mais l’OTAN en tant qu’organisation ne prendra pas un tel engagement pour éviter d’être entraînée dans une guerre plus large avec la Russie dotée d’armes nucléaires.