L’OTAN déclare avoir autorisé le renforcement de ses forces pour le Kosovo | Nouvelles

L’OTAN a autorisé des forces supplémentaires pour le Kosovo, a indiqué l’alliance militaire, à la suite des pires violences dans le nord du Kosovo depuis des années.

Le Premier ministre du Kosovo a salué vendredi la décision de l’OTAN de renforcer ses troupes dans la région volatile des Balkans, affirmant que la fusillade du week-end dernier qui a fait quatre morts illustre les tentatives de la Serbie de déstabiliser son ancienne province avec l’aide de son allié la Russie.

« Ces gens veulent remonter le temps », a déclaré le Premier ministre Albin Kurti à l’Associated Press. « Ils sont à la recherche d’une machine à voyager dans le temps. Ils veulent revenir en arrière de 30 ans. Mais cela n’arrivera pas. »

L’OTAN a déclaré dans un communiqué qu’elle avait « autorisé des forces supplémentaires pour faire face à la situation actuelle », mais n’a pas immédiatement précisé combien ni de quels pays.

Un communiqué ultérieur du ministère britannique de la Défense a indiqué qu’il avait transféré le commandement d’un bataillon de troupes à l’alliance.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu vendredi avec le président serbe Aleksandar Vucic et a souligné l’importance de désamorcer les tensions avec le Kosovo après les récentes violences et la mort d’un policier kosovar, a indiqué le Département d’État.

« Le secrétaire a souligné que les responsables des attaques qui se trouvent actuellement en Serbie doivent être tenus responsables », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La police du Kosovo a effectué vendredi des descentes dans plusieurs localités d’une région du nord du pays dominée par les Serbes, où les violences du week-end ont fait un mort parmi les policiers du Kosovo et trois combattants serbes et ont encore tendu les relations entre la Serbie et son ancienne province.

La police du Kosovo a déclaré dans un communiqué qu’elle menait des perquisitions à cinq endroits dans trois municipalités. L’opération était liée à une fusillade dimanche entre des combattants serbes et des policiers dans le village de Banjska, dans le nord du Kosovo.

La confrontation a été l’une des pires depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, Belgrade refusant de reconnaître la scission. L’OTAN, qui dirige la force de maintien de la paix de la KFOR au Kosovo, a annoncé vendredi qu’elle renforcerait sa présence.

« Nous avons besoin de l’OTAN parce que la frontière avec la Serbie est très longue et que l’armée serbe a récemment renforcé ses capacités et qu’elle dispose de nombreux équipements militaires provenant à la fois de la Fédération de Russie et de la Chine », a déclaré Kurti.

Le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 après un soulèvement armé et l’intervention de l’OTAN en 1999, a accusé la Serbie d’armer et de soutenir les combattants serbes.

La Serbie, qui n’a pas reconnu l’indépendance de son ancienne province, a accusé le Kosovo de précipiter la violence en maltraitant les résidents de souche serbe. La Serbie et le principal groupe politique serbe du Kosovo ont proclamé le deuil public des Serbes tués dans la bataille.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il avait transféré le commandement du 1er bataillon du Princess of Wales’s Royal Regiment – ​​une force de réserve de la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR) – à l’OTAN pour fournir un soutien si nécessaire.

Le bataillon était récemment arrivé dans la région pour un exercice d’entraînement prévu de longue date.