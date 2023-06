L’OTAN débat des moyens de renforcer les liens avec l’Ukraine alors que la guerre contre l’invasion russe s’éternise

BRUXELLES (AP) – Les ministres de la Défense de l’OTAN se sont réunis jeudi pour discuter des relations futures avec l’Ukraine alors que la guerre de la Russie contre le pays contrecarre ses espoirs de rejoindre bientôt la plus grande alliance de sécurité du monde.

Les ministres devaient également participer à une réunion distincte au siège de l’OTAN du Groupe de contact avec l’Ukraine dirigé par les États-Unis – le forum auquel les partisans de l’Ukraine se joignent régulièrement pour essayer de rassembler des armes et des munitions pour aider Kiev à combattre l’invasion russe.

La réunion de l’OTAN intervient un peu moins d’un mois avant que le président américain Joe Biden et ses homologues ne se réunissent pour un sommet en Lituanie dans une manifestation symbolique de soutien à l’Ukraine. On s’attend à ce qu’ils soulignent leur détermination à agir si le président russe Vladimir Poutine tente d’étendre la guerre vers l’ouest.

L’OTAN a convenu en 2008 que l’Ukraine rejoindrait l’organisation un jour, mais n’a pas fixé de date pour qu’elle entame les pourparlers d’adhésion.

Alors que la guerre se poursuivait, l’Ukraine a demandé une « adhésion accélérée » à l’OTAN le 30 septembre. ressembler.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’il n’y avait pas de consensus pour que le pays adhère alors qu’il est en guerre avec la Russie.

« Nous convenons que la tâche la plus urgente est maintenant de faire en sorte que l’Ukraine l’emporte en tant que nation indépendante souveraine, car à moins que l’Ukraine ne l’emporte et ne puisse continuer en tant qu’État démocratique en Europe, il n’y a aucune question d’adhésion à discuter », a-t-il déclaré. de la réunion.

Stoltenberg a déclaré qu’il s’attend à ce que l’alliance des 31 nations « accepte (de) un programme pluriannuel dans lequel nous aidons l’Ukraine à passer des anciennes normes, équipements, procédures, doctrines aux normes de l’OTAN et à devenir pleinement interopérable avec l’OTAN ».

L’OTAN améliore également ses relations avec l’Ukraine. La Commission OTAN-Ukraine, qui se réunira plus tard jeudi, devrait être transformée en Conseil OTAN-Ukraine, donnant au pays un siège égal à la table avec les 31 alliés.

L’OTAN n’a pas de présence officielle en Ukraine et, en tant qu’organisation, ne fournit qu’un soutien non létal à Kiev, bien que les alliés fournissent individuellement et en groupe des armes et des munitions.

The Associated Press