Le bloc dirigé par les États-Unis pousse l’industrie militaire à reconstituer les stocks épuisés en Ukraine

Les chefs des industries d’armement de l’OTAN ont été convoqués mardi à Bruxelles par le secrétaire général Jens Stoltenberg pour discuter des moyens de reconstituer les stocks d’armes et de munitions que le bloc dirigé par les États-Unis a envoyés en Ukraine. Stoltenberg a exhorté le complexe militaro-industriel à accélérer la production alors que l’Occident manquait de fournitures essentielles.

La réunion de la Conférence des directeurs nationaux des armements (CNAD) a porté sur les “capacités et stocks de munitions” à la lumière du conflit en Ukraine, selon l’OTAN.

“Le renforcement des stocks de l’OTAN nous permettra de continuer à soutenir l’Ukraine”, dit Stoltenberg. “Nous devons continuer à travailler ensemble en tant qu’alliés de l’OTAN et avec l’industrie pour reconstituer nos stocks de munitions et fournir à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin, aussi longtemps que l’Ukraine en aura besoin.”

L’OTAN a envoyé des quantités massives d’armes, de munitions, de véhicules et d’autres équipements à Kiev depuis février, la plupart des fournitures provenant des États-Unis. De l’aveu même du Pentagone, les États-Unis ont envoyé pour plus de 14,5 milliards de dollars de “aide à la sécurité” à l’Ukraine depuis l’escalade des hostilités, en plus de plus de 17,2 milliards de dollars depuis le coup d’État soutenu par les États-Unis en 2014.

Les États-Unis préparent actuellement un autre paquet d’armes pour Kiev, d’une valeur de 1,1 milliard de dollars, a rapporté mardi Reuters citant des responsables américains anonymes.

Cependant, toutes ces livraisons ont entamé le stock d’armes et de munitions des États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, le Pentagone a annoncé un contrat de 311 millions de dollars pour quelque 1 800 missiles antichars Javelin. 624 millions de dollars supplémentaires ont été alloués en mai pour reconstituer le stock de missiles anti-aériens Stinger.

Des stocks de munitions d’artillerie de 155 mm ont été « inconfortablement bas », le Wall Street Journal a rapporté à la fin du mois d’août. La livraison des commandes prend actuellement entre 13 et 18 mois, a rapporté le Journal. Pendant ce temps, le Telegraph a rapporté que l’industrie militaire britannique pourrait prendre jusqu’à deux ans pour redémarrer la production d’armes plus anciennes, tandis que la conception et la livraison d’un nouveau missile pourraient prendre jusqu’à dix ans.

Le groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies (CSIS) a souligné que l’armée américaine « pas structuré pour combattre ou soutenir un conflit prolongé », alors que l’industrie de la défense est “dimensionné pour les taux de production en temps de paix” et l’expansion des capacités prendrait des années.