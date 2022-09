L’OTAN condamne le sabotage “délibéré et imprudent” des pipelines Nord Stream après la découverte d’une quatrième fuite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’alliance de l’OTAN a publié jeudi une déclaration conjointe qualifiant les fuites du pipeline Nord Stream d’acte de sabotage “délibéré et imprudent” et a appelé à une enquête.

La déclaration de l’OTAN est intervenue quelques heures après la découverte jeudi d’une quatrième fuite le long des systèmes de pipelines Nord Stream 1 et 2. Les trois premières fuites se sont toutes produites et ont été découvertes dans les 24 heures mardi.

“Les dommages causés aux pipelines Nordstream 1 et Nordstream 2 dans les eaux internationales de la mer Baltique sont très préoccupants”, a écrit l’OTAN dans un communiqué. “Toutes les informations actuellement disponibles indiquent que c’est le résultat d’actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables.”

“Ces fuites entraînent des risques pour la navigation et des dommages environnementaux importants”, poursuit le communiqué. “Nous soutenons les investigations en cours pour déterminer l’origine des dégâts.”

Les réseaux de gazoducs Nord Stream 1 et 2 se trouvent au fond de la mer Baltique. Deux des quatre fuites ont été découvertes dans la zone économique exclusive suédoise, tandis que les deux autres se trouvaient dans les eaux danoises. La Suède a découvert un trou dans ses tuyaux NS1 et l’autre trou dans ses tuyaux NS2. Le Danemark a vécu la même chose.

Les sismologues disent avoir enregistré des explosions près des pipelines avant les fuites.

Aucun des systèmes de pipeline n’était en service au moment des explosions. NS1 fonctionnait à seulement 20% de sa capacité depuis juillet et a complètement cessé son service fin août. Les opérateurs ont déclaré que les sanctions internationales contre la Russie avaient rendu la maintenance impossible.

NS 2, quant à lui, n’est jamais entré en service officiel car l’Allemagne a refusé de certifier son achèvement l’année dernière. Le projet a été complètement arrêté quelques jours avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

Les accusations ont circulé à travers l’Europe et le monde à la suite des fuites, l’Ukraine affirmant que la Russie est à blâmer. Moscou rejeté l’accusation mercredi.

“Il est tout à fait prévisible et aussi prévisiblement stupide de donner la parole à ce genre de récits – de manière prévisible stupide et absurde”, a déclaré Peskov. “C’est un gros problème pour nous car, premièrement, les deux conduites du Nord Stream 2 sont remplies de gaz – tout le système est prêt à pomper du gaz et le gaz coûte très cher… Maintenant, le gaz s’envole dans les airs. “

“Est-ce que cela nous intéresse ? Non, nous ne le sommes pas, nous avons perdu une voie d’approvisionnement en gaz vers l’Europe”, a-t-il poursuivi.