L’Otan conclut un accord avec la Turquie pour admettre la Suède et la Finlande

Stoltenberg a déclaré que le concept stratégique mis à jour de l’OTAN désignera probablement la Russie comme la “menace la plus importante et la plus directe” pour la sécurité.

WASHINGTON — Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi que l’alliance militaire la plus puissante du monde était parvenue à un accord pour admettre la Suède et la Finlande après avoir résolu les inquiétudes de la Turquie récalcitrante.

La pression pour ajouter la Suède et la Finlande à l’OTAN intervient alors que l’assaut de la Russie contre l’Ukraine attise les craintes d’autres pays de la région. Moscou, longtemps méfiante vis-à-vis de l’élargissement de l’OTAN, s’est opposée aux projets des deux nations de rejoindre l’alliance.

Auparavant, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré qu’il n’approuverait pas les candidatures, citant leur soutien aux organisations kurdes que la Turquie considère comme des menaces pour la sécurité.

Les 30 membres de l’OTAN doivent approuver la candidature d’un pays pour qu’il soit accepté dans l’alliance.

La semaine dernière, Stoltenberg a déclaré aux journalistes qu’il s’efforçait d’ajouter la Finlande et la Suède à l’OTAN « dès que possible ». Il a déclaré que cela “les rendra plus sûrs, l’OTAN plus forte et la zone euro-atlantique plus sûre”.

“Nous travaillons maintenant activement sur les prochaines étapes du processus d’adhésion de la Finlande et de la Suède. Et répondons aux préoccupations de sécurité de la Turquie, y compris dans la lutte contre le terrorisme”, a déclaré Stoltenberg lors d’une discussion organisée par Politico.