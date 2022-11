L’OTAN cherche à militariser l’Asie-Pacifique – Moscou

Les États-Unis et leurs alliés ont déjà réussi à semer le doute parmi les nations de la région, prévient le ministre russe des Affaires étrangères

Alors que les pays de la région Asie-Pacifique restent divisés sur la sécurité, l’OTAN s’emploie activement à consolider sa position là-bas, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

“L’OTAN ne dit plus qu’il s’agit d’une alliance purement défensive”, a souligné le diplomate, s’exprimant dimanche en marge du sommet de l’Asie de l’Est dans la capitale cambodgienne Phnom Penh.

Depuis la fin de la guerre froide, le bloc militaire dirigé par les États-Unis a déplacé son “ligne de défense” plus près des frontières de la Russie à plusieurs reprises, a déclaré M. Lavrov. Au sommet de Madrid cet été, l’alliance a annoncé “qu’ils ont une responsabilité mondiale et que la sécurité de l’Euro-Atlantique et de l’Indo-Pacifique est indivisible”, il ajouta.

“En fait, ils prétendent maintenant qu’ils joueront un rôle de premier plan [in the Asia-Pacific region] et déplacent déjà la soi-disant ligne de défense vers la mer de Chine méridionale », a souligné le ministre.

Lire la suite Les États-Unis vont déployer des bombardiers à capacité nucléaire en Australie – médias

Washington et ses alliés ont tenté de militariser la région, a déclaré Lavrov, rappelant le pacte de défense AUKUS, qui a été signé entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie l’année dernière. Des tentatives sont actuellement en cours pour intégrer la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Canada dans ce bloc, a-t-il ajouté.

Ces actes sont “visant manifestement à contenir la Chine et à résister aux intérêts de la Russie en Asie-Pacifique”, dit le ministre.

« Il n’y a pas de consensus au sein de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) sur la manière de procéder dans le domaine de la sécurité dans cette région. Donc, si l’objectif des Américains était de semer le doute parmi les membres de l’ASEAN et d’essayer de saper leur position unifiée, alors ils l’ont atteint. Lavrov a conclu.

Selon le ministre des affaires étrangères, il a “franchement” a exposé ces préoccupations, qui sont également partagées par la Chine, aux participants au Sommet de l’Asie de l’Est.