L’OTAN cherche à atténuer l’impact de la guerre sur la Bosnie, la Géorgie et la Moldavie

BUCAREST — L’OTAN a tourné son attention mercredi vers trois pays secoués par l’invasion russe de l’Ukraine — la Bosnie, la Géorgie et la Moldavie — alors que l’alliance militaire s’efforce d’étendre son parapluie de sécurité à travers l’Europe. Lors de pourparlers en Roumanie, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont rencontré leurs homologues de l’OTAN pour discuter des moyens par lesquels la plus grande organisation de sécurité au monde pourrait être en mesure d’aider, car la guerre en Ukraine les expose à l’incertitude politique, énergétique et territoriale.

Alors que la cause des problèmes auxquels sont confrontées la Bosnie, la Géorgie et la Moldavie est claire, leurs besoins et la manière dont l’OTAN pourrait être en mesure de les aider ne le sont pas. Aucune proposition directe sur ce qui pourrait être fait n’a été faite par les ministres de l’OTAN lorsqu’ils sont arrivés au Palais du Parlement dans la capitale Bucarest.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a déclaré que la réunion visait à assurer “plus de sûreté et de sécurité sur le continent européen” et “est un signal… sur l’importance de créer la stabilité non seulement pour les pays de l’OTAN eux-mêmes, mais aussi au-delà. ”

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, a déclaré aux journalistes qu’il était important de ne pas laisser une “zone grise ici, qui serait prise en charge par d’autres forces”.

La Bosnie est depuis longtemps en proie à l’instabilité politique, mais des manifestations ont secoué la moitié serbe de Bosnie du pays ethniquement divisé le mois dernier après que certains électeurs ont allégué qu’un dirigeant serbe de Bosnie pro-russe avait truqué une élection dans l’entité serbe, la Republika Srpska.

La ministre bosniaque des Affaires étrangères, Bisera Turkovic, a déclaré que son pays, où un gouvernement est en train d’être formé après les élections, “est très préoccupé par l’avenir”.

« Nous avons des mandataires, ou nous avions des mandataires, dans notre gouvernement, des mandataires russes. La division dans le pays est donc profonde et nous espérons que nous pourrons la surmonter. La présence de l’Otan est extrêmement importante pour la Bosnie-Herzégovine car elle est garante de notre sécurité », a-t-elle déclaré.

L’OTAN a promis à la Géorgie que, comme l’Ukraine, elle rejoindrait un jour l’alliance des 30 nations, mais les troupes russes ont envahi la Géorgie après que cette promesse ait été faite il y a 14 ans. Une région séparatiste géorgienne a menacé cette année d’organiser un référendum sur l’adhésion à la Russie.

La guerre de la Russie en Ukraine a eu un effet troublant sur la Moldavie, qui est actuellement confrontée à une grave crise énergétique en raison de sa dépendance à l’énergie russe.

Au cours des dernières semaines, il a subi des coupures de courant massives à la suite de frappes russes sur le réseau énergétique ukrainien. Des missiles russes ont également traversé son ciel et, en avril, des explosions se sont produites dans la région sécessionniste soutenue par la Russie, la Transnistrie, où Moscou base environ 1 500 soldats.

Les choses évoluent plus positivement dans d’autres parties de l’Europe. Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, a déclaré que lui et ses homologues finlandais et turc avaient tenu “une très bonne” réunion visant à débloquer l’opposition turque à l’adhésion de son pays à l’OTAN.