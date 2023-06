L’OTAN avertit de ne pas sous-estimer les forces russes et dit à Moscou qu’elle a renforcé sa préparation

LA HAYE, Pays-Bas – Le chef de l’OTAN a déclaré mardi que la puissance de l’armée russe ne devait pas être sous-estimée après la mutinerie du week-end contre elle par des mercenaires du groupe Wagner, et a déclaré que l’alliance avait renforcé sa préparation à affronter la Russie ces derniers jours.

Jens Stoltenberg a déclaré que l’alliance pourrait décider de renforcer davantage sa force et sa préparation pour affronter la Russie et son allié biélorusse lorsque les dirigeants de l’OTAN se réuniront dans la capitale lituanienne de Vilnius les 11 et 12 juillet.

« Donc, pas de malentendu et pas de place pour un malentendu à Moscou ou à Minsk sur notre capacité à défendre nos alliés contre toute menace potentielle », a déclaré Stoltenberg.

Lors d’une réunion à La Haye de huit dirigeants de l’OTAN, le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré que les pays voisins seraient confrontés à un danger accru si le groupe Wagner déployait ses « tueurs en série » en Biélorussie.

Stoltenberg a déclaré qu’il était encore tôt pour tirer des conclusions sur ce que le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin et certaines de ses forces pourraient faire ou s’ils pourraient tous se retrouver en Biélorussie.

Les dirigeants ont convenu que, compte tenu de la révolte de courte durée des combattants de Wagner en Russie ce week-end, les alliés devraient continuer à renforcer leurs forces le long du flanc est de l’OTAN pour décourager le président russe Vladimir Poutine de tenter d’élargir sa guerre.

L’OTAN a répondu à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022 en déployant des groupements tactiques multinationaux en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Ils complètent les quatre autres déployés en 2017 dans les trois États baltes et en Pologne, pour étendre la présence de l’OTAN de la Baltique à la mer Noire. Lundi, l’Allemagne a déclaré qu’elle était prête à baser des forces en permanence en Lituanie, si nécessaire.

Rutte et Stoltenberg ont rencontré les présidents de la Roumanie et de la Pologne et les dirigeants de la Belgique, de la Norvège, de l’Albanie et de la Lituanie à la résidence officielle du dirigeant néerlandais dans une banlieue verdoyante de La Haye.

Plus tôt mardi, les autorités russes ont annoncé qu’elles avaient clos une enquête pénale sur la rébellion armée avortée menée par Prigojine et qu’elles ne portaient aucune accusation contre lui ou ses troupes.

La mutinerie des forces du groupe Wagner a duré moins de 24 heures, mais a constitué le dernier rebondissement d’une série d’événements qui ont constitué la menace la plus grave pour l’emprise de Poutine sur le pouvoir dans la guerre de 16 mois en Ukraine.

La guerre a conduit la Suède et la Finlande à chercher à rejoindre l’OTAN. La Finlande est déjà devenue le dernier membre de l’alliance, mais l’adhésion de la Suède est bloquée par la Turquie.

Lundi, Stoltenberg a déclaré qu’il convoquerait une réunion urgente dans les prochains jours pour tenter de surmonter les objections turques à l’adhésion de la Suède à l’organisation militaire, dans un ultime effort pour que le pays nordique se tienne aux côtés des alliés lors du sommet de juillet en Lituanie.

L’OTAN a besoin de l’approbation unanime de tous les membres pour s’étendre. La Turquie accuse la Suède d’être trop indulgente envers les groupes qui, selon Ankara, constituent une menace pour la sécurité, notamment les groupes militants kurdes et les personnes associées à une tentative de coup d’État de 2016.

• Lorne Cook et Raf Casert ont contribué depuis Bruxelles.