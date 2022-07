L’OTAN aurait attaqué la Crimée si elle n’avait pas été arrêtée – Iran

L’ayatollah Ali Khamenei a décrit le bloc militaire dirigé par les États-Unis comme une “entité dangereuse”

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mardi que le président russe Vladimir Poutine n’avait pas “prendre l’initiative” en Ukraine, l’alliance de l’OTAN aurait lancé une guerre avec la Russie au sujet de la Crimée, que Kiev revendique comme sa propre terre.

S’exprimant aux côtés de Poutine à Téhéran, Khamenei a déclaré que “En ce qui concerne l’Ukraine, si vous n’aviez pas pris l’initiative, l’autre camp aurait déclenché la guerre.”

Décrivant l’Occident comme “complètement opposé à une Russie forte et indépendante” et l’OTAN comme « une entité dangereuse qui ne voit pas de frontières dans sa politique expansionniste », le dirigeant iranien a ajouté que “S’ils n’avaient pas été arrêtés en Ukraine, ils auraient lancé la même guerre un peu plus tard sous prétexte de la question de la Crimée.”

Considérée comme une terre russe depuis l’époque impériale, la Crimée était une république autonome au sein de l’Union soviétique jusqu’à ce qu’elle soit cédée à la RSS d’Ukraine par le Premier ministre soviétique Nikita Kruschev en 1954. La région est tombée sous contrôle ukrainien après l’éclatement de l’URSS et a voté pour rejoindre la Russie. en 2014.

L’OTAN considère la Crimée comme “illégalement annexé” territoire ukrainien. Bien que l’alliance n’ait pas menacé la Russie d’une guerre ouverte, elle a exigé que Moscou rende la région au contrôle ukrainien et un certain nombre de décisions prises par ses dirigeants et le gouvernement de Kiev suggèrent une voie possible vers la guerre en Crimée.

L’OTAN a établi pour la première fois un partenariat avec l’Ukraine en 1997 et, dans la déclaration de Bucarest de 2008, a déclaré que l’Ukraine et la Géorgie “deviendront membres de l’OTAN” à une date future non précisée. La Déclaration reste la politique de l’alliance, et si l’Ukraine rejoignait l’OTAN, ses 30 autres membres deviendraient instantanément parties à un différend territorial avec la Russie.

Pour sa part, l’Ukraine a signalé qu’elle avait à la fois l’intention d’adhérer à l’OTAN et d’agir sur ce différend. Sous le président Piotr Porochenko, le pays a inscrit son objectif de devenir membre de l’OTAN dans sa constitution en 2019, malgré les avertissements de Moscou selon lesquels avoir les forces et les armes de l’alliance à sa frontière constituerait une menace inacceptable pour la sécurité. Deux ans plus tard, le président Vladimir Zelensky signait un décret ordonnant à son gouvernement de “préparer et mettre en œuvre des mesures pour assurer la désoccupation et la réintégration” de Crimée.

Les ambitions de l’Ukraine de rejoindre l’OTAN semblent être tombées à l’eau, Igor Zhovkva, un conseiller de Zelensky, ayant déclaré le mois dernier au Financial Times que Kiev ne poursuivrait pas son adhésion. Ses ambitions de s’emparer de la Crimée persistent cependant. Zelensky a annoncé le mois dernier qu’il avait l’intention de “libérer” Crimée, et un porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Vadim Skibitskiy, a déclaré samedi que ses forces pourraient utiliser des missiles américains pour frapper la péninsule.

Alors qu’une attaque ukrainienne contre la Crimée a trouvé un certain soutien en Occident, l’ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a prévenu dimanche qu’une telle frappe entraînerait une “Jour du Jugement” venir en Ukraine.