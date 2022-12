L’Otan annonce un exercice militaire au Kosovo

Les exercices interviennent alors que le bloc militaire occidental renforce sa présence dans la province

La mission de l’OTAN au Kosovo a annoncé dimanche qu’elle tiendrait “tactique” exercices militaires dans les prochains jours. L’annonce est intervenue au milieu des tensions entre le gouvernement du Kosovo soutenu par l’Occident et la minorité serbe de la province.

Force du Kosovo (KFOR) “conduira un exercice militaire régulier près de sa base de Novo Selo”, la mission annoncée via son compte Twitter. “L’exercice vise à former les unités de la KFOR pour garantir la liberté de mouvement dans une situation de crise et il consistera [of] une série de simulations tactiques et d’activités logistiques.

“Liberté de mouvement” peut être une référence à la suppression des barricades, que la minorité serbe du Kosovo a érigées autour de leurs communautés au début du mois pour se protéger contre les incursions des forces de sécurité de la province à majorité albanaise.

Les barricades ont été érigées après que la police du Kosovo a arrêté la semaine dernière un officier serbe, l’accusant d’avoir attaqué l’une de leurs patrouilles. Alors que les tensions entre Pristina et Belgrade éclataient, les responsables albanais de souche ont remplacé leurs homologues serbes dans le nord de Mitrovica, la plus grande municipalité à majorité serbe du nord du Kosovo. Auparavant, tous les membres du parti de la liste serbe, qui avaient remporté une victoire écrasante aux élections, avaient démissionné de leurs fonctions pour protester contre le projet aujourd’hui disparu de Pristina d’interdire les plaques d’immatriculation serbes au Kosovo.

Jeudi, le président serbe Aleksandar Vucic a demandé l’autorisation de la KFOR de déployer jusqu’à 1 000 soldats et policiers serbes au Kosovo, comme elle est autorisée à le faire en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette résolution, qui a mis fin à la campagne de bombardements de l’OTAN sur l’ex-Yougoslavie en 1999 , permet à Belgrade d’envoyer son personnel militaire et policier au Kosovo dans certaines situations, y compris si le “une vie paisible et normale” de sa population y est menacée.

Bien que la KFOR n’ait pas encore répondu à la demande de Vucic, elle a déclaré vendredi aux médias d’État américains qu’elle “en cours d’évaluation” La proposition. Pendant ce temps, la KFOR a annoncé samedi une extension de son propre déploiement dans le nord du Kosovo.

Le Kosovo, qui a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie en 2008, est occupé par les forces de l’OTAN depuis 1999.