L’OTAN annonce que le prochain sommet des dirigeants se tiendra en Lituanie

BRUXELLES (AP) – Le président américain Joe Biden et ses homologues de l’OTAN tiendront leur prochain sommet prévu en Lituanie en juillet prochain, a déclaré mercredi le haut responsable civil de l’alliance militaire, alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine alimente les tensions sécuritaires en Europe et dans la région de l’Atlantique Nord.

“Nous sommes confrontés à l’environnement de sécurité le plus complexe et le plus imprévisible depuis la guerre froide”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en annonçant que les chefs d’État et de gouvernement des 30 pays membres se réuniraient dans la capitale lituanienne, Vilnius, le 11 juillet. -12, 2023.

Stoltenberg a déclaré que les dirigeants discuteraient des moyens de renforcer les défenses des pays membres de l’OTAN proches de la Russie et de l’Ukraine, et poursuivraient leur soutien au pays ravagé par la guerre.

Ils examineront également les dépenses de défense, qui ont augmenté régulièrement après l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, mais qui ont ensuite fortement augmenté après que le président Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine en février.

The Associated Press