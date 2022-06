L’OTAN annonce l’extension de sa force de réaction rapide à 300 000 hommes avant le sommet

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BRUXELLES — L’OTAN va fortement augmenter le nombre de forces qu’elle maintient à un niveau de préparation élevé à 300 000 en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La décision de renforcer la capacité de l’alliance à répondre à une crise fait partie de la “plus grande refonte de notre défense et de notre dissuasion collectives depuis la guerre froide”, a déclaré lundi le secrétaire général Jens Stoltenberg.

Le chef de l’OTAN a fait cette annonce un jour avant que le président Biden – qui est en Allemagne avec d’autres membres du Groupe des sept pays industrialisés – ne rejoigne d’autres chefs d’État et de gouvernement à Madrid pour un sommet de l’OTAN qui devrait se concentrer sur la guerre en Ukraine et la l’avenir de l’alliance.

La transformation de la force de réaction rapide de l’OTAN, qui compte actuellement quelque 40 000 soldats, n’est qu’une des façons dont l’alliance de 30 membres répond à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les dirigeants discuteront également des plans pour renforcer le flanc oriental de l’alliance, définiront un nouveau modèle de force, annonceront les décisions de financement et publieront un “pacte stratégique” qui expose la stratégie de l’OTAN pour les années à venir, selon des diplomates de l’OTAN.

La dernière fois que l’alliance a publié ce type de document stratégique, en 2010, les liens avec la Russie étaient considérablement plus chauds. La dernière version “indiquera clairement que les alliés considèrent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité”, a déclaré Stoltenberg lors d’une conférence de presse.

Stoltenberg a déclaré que le sommet de l’OTAN sera “transformateur, avec de nombreuses décisions importantes, notamment sur un nouveau concept stratégique pour une nouvelle réalité de sécurité, un changement fondamental dans la dissuasion et la défense de l’OTAN, et le soutien à l’Ukraine maintenant et pour l’avenir”.

Cela pourrait également donner des informations sur les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN. La Turquie a jusqu’à présent bloqué les offres d’adhésion des pays par opposition à leur position sur les groupes séparatistes kurdes hostiles à Ankara. Tous les deux Stoltenberg et Premier ministre suédois Madeleine Andersson ont déclaré la semaine dernière qu’ils s’attendaient à discuter de la question plus avant avec la Turquie à l’approche du sommet de Madrid.

Le document exposera également pour la première fois le point de vue de l’OTAN sur la Chine en tant que challenger, bien que les pays de l’OTAN doivent encore se mettre d’accord sur le langage exact qui sera utilisé, ont déclaré des diplomates. Stoltenberg a déclaré qu’il s’attend à ce que le document aborde “les défis que Pékin pose à notre sécurité, nos intérêts et nos valeurs”.

En Allemagne, Biden et d’autres dirigeants du G-7, un groupe qui comprend six États membres de l’OTAN, ont convenu dans un communiqué de “continuer à fournir un soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique et à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire”. ”