Le bloc pourrait aider à mettre fin au conflit, à tout moment, en abordant les problèmes liés à ses plans d’expansion future

Par Glenn Diesen professeur à l’Université du sud-est de la Norvège et éditeur de la revue Russia in Global Affairs.

Le public occidental, comme d’autres, est à juste titre consterné par la souffrance humaine et les horreurs de la guerre d’Ukraine. L’empathie est l’une des grandes vertus de l’humanité, qui se traduit ici par l’exigence d’aider les Ukrainiens. Pourtant, la propagande arme généralement le meilleur de la nature humaine, comme la compassion, pour faire ressortir le pire. Alors que la sympathie et le désir d’aider les déplacés sont utilisés pour mobiliser le soutien public à la confrontation et à la guerre avec la Russie, il est nécessaire de se demander si le public occidental et les Ukrainiens sont manipulés pour soutenir une guerre par procuration.

L’OTAN aide-t-elle l’Ukraine à combattre la Russie ou l’OTAN utilise-t-elle l’Ukraine pour combattre la Russie ?

L’organisation comme acteur passif ?

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis se décrit généralement comme un tiers innocent qui ne fait que répondre au désir irrésistible du peuple ukrainien de rejoindre ses rangs. Pourtant, pendant des années, l’OTAN a tenté d’absorber une Ukraine réticente dans son orbite. Une publication de l’OTAN de 2011 a reconnu que “Le plus grand défi pour les relations entre l’Ukraine et l’OTAN réside dans la perception de l’OTAN par le peuple ukrainien. L’adhésion à l’OTAN n’est pas largement soutenue dans le pays, certains sondages suggérant que le soutien populaire en sa faveur est inférieur à 20% ».

En 2014, ce problème a été résolu en soutenant ce que George Friedman de Statfor a qualifié de “le coup le plus flagrant de l’histoire” car il n’y avait aucun effort pour dissimuler l’ingérence occidentale. Le changement de régime était justifié par le fait qu’il aidait les Ukrainiens à “révolution démocratique”. Pourtant, cela impliquait la destitution anticonstitutionnelle du gouvernement élu à la suite d’un soulèvement qui, même la BBC, a reconnu qu’il n’avait pas le soutien de la majorité parmi le grand public. Les autorités élues par le peuple ukrainien ont été remplacées par des individus triés sur le volet par Washington. Un appel téléphonique notoirement divulgué entre l’apparatchik du Département d’État Victoria Nuland et l’ambassadeur Geoffrey Pyatt a révélé que Washington avait choisi exactement qui serait dans le nouveau gouvernement plusieurs semaines avant même d’avoir destitué le président Ianoukovitch du pouvoir.

Comme on pouvait s’y attendre, le Donbass a rejeté et résisté à la légitimité du nouveau régime de Kiev avec le soutien de la Russie. Au lieu d’appeler à un “gouvernement d’union”, un plan pour lequel les États d’Europe occidentale avaient signé en tant que garants, les pays de l’OTAN ont soutenu discrètement une “Opération anti-terroriste” contre les Ukrainiens de l’est, faisant au moins 14 000 morts.















L’accord de paix Minsk-2 de février 2015 a ouvert la voie à la paix, mais les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont saboté pendant les 7 années suivantes. En outre, l’Allemande Angela Merkel et le Français François Hollande ont récemment admis que l’Allemagne et la France considéraient l’accord comme une opportunité de gagner du temps pour que l’Ukraine s’arme et se prépare à la guerre.

Lors des élections de 2019, des millions d’Ukrainiens ont été privés de leurs droits, y compris ceux vivant en Russie. Néanmoins, le résultat a été un glissement de terrain avec 73% des Ukrainiens votant pour la plate-forme de paix de Vladimir Zelensky basée sur la mise en œuvre de l’accord de Minsk-2, la négociation avec le Donbass, la protection de la langue russe et le rétablissement de la paix avec Moscou. Cependant, les milices d’extrême droite armées et entraînées par les États-Unis ont effectivement opposé un veto en menaçant Zelensky et en le défiant sur la ligne de front lorsqu’il a exigé de retirer les armes lourdes. Sous la pression également des États-Unis, Zelensky a finalement renversé toute la plate-forme de paix pour laquelle les Ukrainiens avaient voté. Au lieu de cela, les médias d’opposition et les partis politiques ont été purgés et le principal chef de l’opposition, Viktor Medvedchuk, a été arrêté. Subvertir les souhaits des Ukrainiens afin d’orienter le pays vers la confrontation avec la Russie a encore été qualifié de “portion” Ukraine.

Vers une guerre par procuration

En 2019, la Rand Corporation a publié un rapport de 325 pages commandé par l’armée américaine intitulé “Étendre la Russie : rivaliser sur un terrain avantageux”. Dans le langage d’une guerre par procuration, le rapport préconise d’armer l’Ukraine pour saigner Moscou en déclarant : «Fournir davantage d’équipements et de conseils militaires américains pourrait conduire la Russie à accroître son implication directe dans le conflit et le prix qu’elle en paie ». Le président américain du House Intelligence Committee, Adam Schiff, a également expliqué en 2020 la stratégie d’armement de l’Ukraine en affirmant, « Les États-Unis aident l’Ukraine et son peuple afin que nous puissions combattre la Russie là-bas et que nous n’ayons pas à combattre la Russie ici ».

En décembre 2021, l’ancien chef de l’analyse de la Russie à la CIA a averti que le Kremlin subissait une pression croissante pour envahir afin d’empêcher Washington de renforcer davantage sa présence militaire à ses frontières, ce qui comprenait la modernisation des ports ukrainiens pour accueillir les navires de guerre américains. « Cette relation [US-Ukraine] sera beaucoup plus fort et plus profond, et l’armée américaine sera plus fermement ancrée en Ukraine d’ici deux à trois ans. Donc inaction sur [the Kremlin’s] une partie est risquée”, George Beebe a expliqué. Pourtant, bien qu’étant convaincu que la Russie envahirait, Washington a refusé de donner des garanties de sécurité raisonnables à Moscou.















Kiev a accepté d’entamer des négociations trois jours seulement après le début de l’invasion russe, qui a abouti à un accord de paix quelques semaines plus tard. L’ancienne responsable du renseignement Fiona Hill et Angela Stent ont ensuite écrit un article reconnaissant que « Les négociateurs russes et ukrainiens semblaient s’être provisoirement mis d’accord sur les grandes lignes d’un règlement intérimaire négocié : la Russie se retirerait sur sa position le 23 février, lorsqu’elle contrôlait une partie de la région du Donbass et toute la Crimée, et en échange, l’Ukraine promettrait de ne pas demander l’adhésion à l’OTAN et recevoir à la place des garanties de sécurité d’un certain nombre de pays ».

Cependant, après une visite du Premier ministre britannique Boris Johnson, Kiev s’est soudainement retirée des négociations de paix. Des informations parues dans les médias ukrainiens et américains ont suggéré que Londres et Washington avaient fait pression sur Kiev pour qu’elle abandonne les négociations et recherche plutôt la victoire sur le champ de bataille avec les armes de l’OTAN.

Johnson a prononcé plusieurs discours mettant en garde contre un «mauvaise paix“, tandis que le général allemand Harald Kujat, ancien président du Comité militaire de l’OTAN, a confirmé que Johnson avait saboté les négociations de paix afin de mener une guerre par procuration avec la Russie : “Son raisonnement était que l’Occident n’était pas prêt pour la fin de la guerre”.

Les objectifs américains n’avaient apparemment pas grand-chose à voir avec “portion” Ukraine. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les objectifs américains en Ukraine étaient l’affaiblissement d’un rival stratégique : « Nous voulons voir la Russie affaiblie au point qu’elle ne puisse pas faire le genre de choses qu’elle a faites en envahissant l’Ukraine ». PrésidentBiden a plaidé pour un changement de régime à Moscou en tant que Poutine “ne peut pas rester au pouvoir”, qui a été répété par l’éditorial de Boris Johnson déclarant que « La guerre en Ukraine ne peut se terminer qu’avec la défaite de Vladimir Poutine ».















Le membre du Congrès américain Dan Crenshaw a plaidé pour une guerre par procuration en fournissant des armes à l’Ukraine comme « investir dans la destruction de l’armée de notre adversaire, sans perdre une seule troupe américaine, me paraît une bonne idée ». De même, le sénateur Lindsey Graham a soutenu que les États-Unis devraient combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien : « J’aime la voie structurelle sur laquelle nous nous trouvons ici. Tant que nous aidons l’Ukraine avec les armes dont elle a besoin et le soutien économique, ils se battront jusqu’à la dernière personne ». La rhétorique est étrangement similaire à celle du milliardaire hongrois George Soros, qui a soutenu que l’OTAN pourrait dominer si elle pouvait utiliser des soldats d’Europe de l’Est car ils acceptent plus de morts que leurs pairs occidentaux : « La combinaison de la main-d’œuvre d’Europe de l’Est avec les capacités techniques de l’OTAN renforcerait considérablement le potentiel militaire du Partenariat car elle réduirait le risque de sacs mortuaires pour les pays de l’OTAN, qui est la principale contrainte à leur volonté d’agir ».

À la suite de la récente déclaration orwellienne du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, selon laquelle “les armes sont le chemin de la paix”, il vaut la peine d’évaluer si l’OTAN aide l’Ukraine ou utilise l’Ukraine. Les puissances de l’OTAN ont déclaré qu’elles fournissaient à l’Ukraine des armes pour avoir une position plus forte à la table des négociations, mais un an après le début de la guerre, aucun grand dirigeant occidental n’a appelé à des pourparlers de paix. L’OTAN a une monnaie d’échange puissante qui aiderait en fait l’Ukraine, ce qui serait un accord pour mettre fin à l’expansion de l’OTAN vers les frontières russes. Cependant, blanchir la contribution directe du bloc à la guerre empêche un règlement négocié.