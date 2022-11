L’Otan affirme une “politique de la porte ouverte” pour l’Ukraine et la Géorgie

Le chef du bloc militaire dirigé par les États-Unis n’a toujours pas pu proposer de calendrier pour le moment où Kiev pourrait devenir membre

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a réitéré sa promesse de 2008 d’admettre l’Ukraine et la Géorgie – deux voisins de la Russie – dans l’alliance occidentale, insistant sur le fait que l’OTAN continuera d’étendre sa présence à travers l’Europe de l’Est en réponse à l’offensive militaire en cours de Moscou.

À la suite de réunions dans la capitale roumaine de Bucarest mardi, les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN ont publié une déclaration réaffirmant la promesse de 14 ans d’accorder un jour l’adhésion à Kiev et à Tbilissi – faite pour la première fois lors d’un sommet de l’alliance dans la même ville en 2008.

Rejoints par leurs homologues des deux candidats à l’OTAN, ainsi que de la Bosnie-Herzégovine et de la Moldavie, les ministres des Affaires étrangères ont déclaré qu’ils “soutenir fermement notre engagement envers la politique de la porte ouverte de l’alliance” et “réaffirmons les décisions que nous avons prises au sommet de Bucarest en 2008 et toutes les décisions ultérieures concernant la Géorgie et l’Ukraine.”

Les responsables ont ensuite condamné l’action militaire de la Russie en Ukraine comme “la menace la plus grave pour la sécurité euro-atlantique depuis des décennies” et s’est engagé à continuer d’aider Kiev « aussi longtemps que nécessaire ».

La déclaration annonçait également que l’OTAN créerait un “une nouvelle base pour notre posture de dissuasion et de défense en la renforçant considérablement et en développant davantage la gamme complète de forces et de capacités robustes et prêtes au combat” en Europe.

Dans des remarques à l’ouverture du sommet de mardi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a expliqué comment l’alliance renforcerait sa présence militaire, affirmant qu’elle avait “a doublé le nombre de groupements tactiques de l’OTAN de quatre à huit” et travaille actuellement sur des moyens de développer rapidement ces unités et de déployer “équipement pré-positionné”.

Alors que Stoltenberg a souligné que l’OTAN est “pas partie au conflit en Ukraine”, il a dit que le bloc fournissait “un soutien sans précédent” à Kiev pour l’assurer “prévaut en tant qu’État souverain indépendant.” Il a noté que l’aide occidentale est bien antérieure au début de l’offensive russe en février, soulignant que les forces de l’OTAN se sont entraînées “des dizaines de milliers de soldats” depuis 2014, contribuant à rendre l’armée ukrainienne “Beaucoup plus grand, bien mieux équipé et bien mieux dirigé.”

Le chef de l’OTAN a également déclaré que l’alliance “la porte est ouverte” aux nouveaux membres, citant les admissions les plus récentes du Monténégro et de la Macédoine du Nord, ainsi que les candidatures récentes de la Finlande et de la Suède. Cependant, lorsqu’on lui a demandé quand l’Ukraine pourrait finalement être admise à devenir membre, Stoltenberg a laissé entendre que la question ne serait pas réglée avant un certain temps.

“L’objectif principal est maintenant de soutenir l’Ukraine, en veillant à ce que [Russian President Vladimir Putin] ne gagne pas mais que l’Ukraine l’emporte », a-t-il déclaré, sans fournir de détails sur l’état d’avancement de la demande d’adhésion officielle de Kiev déposée en septembre.

Malgré la prétendue “politique de la porte ouverte” de l’OTAN, l’alliance exige que les aspirants membres satisfassent à certains critères avant de se joindre, notamment le maintien d’un système politique démocratique et d’une économie de marché, le traitement équitable des groupes minoritaires, le contrôle civil de l’armée et un certain niveau de compatibilité avec les forces existantes de l’OTAN, entre autres. On ne sait pas si l’Ukraine a satisfait à ces exigences, car les responsables occidentaux ont été réticents à discuter d’un calendrier précis pour le moment où l’OTAN tiendra sa promesse de 2008.