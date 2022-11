L’OTAN affirme qu’il n’y a aucune preuve d’une “attaque délibérée” dans l’incident meurtrier en Pologne près de la frontière ukrainienne

Les ambassadeurs de l’OTAN ont tenu une réunion d’urgence mercredi pour discuter d’un missile qui a frappé la Pologne près de la frontière ukrainienne et tué deux personnes, avec au moins deux membres de l’alliance appelant à des mesures pour renforcer la défense aérienne sur l’aile orientale de l’alliance militaire.

Le rassemblement de Bruxelles était présidé par le secrétaire général Jens Stoltenberg, qui a déclaré plus tard aux médias qu’il n’y avait “aucune indication que cela soit le résultat d’une attaque délibérée”. Rien ne prouve que la Russie ait lancé une attaque offensive contre un membre de l’OTAN, a-t-il déclaré.

Stoltenberg a déclaré qu’il semblait que le missile qui a atterri sur une installation céréalière en Pologne était un missile de défense aérienne ukrainien. Cela faisait écho à ce que le président américain Joe Biden avait déclaré plus tôt aux partenaires du G7 et de l’OTAN, selon une source qui s’est entretenue avec Reuters.

La Pologne a déclaré qu’elle étudiait toujours la possibilité de lancer Procédure de l’article 4 de l’OTAN, mais le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a admis mercredi que cela n’était peut-être pas nécessaire. Le président Andrzej Duda, s’exprimant lors de la même conférence de presse à Varsovie, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’attaque intentionnelle contre la Pologne et que la roquette était probablement utilisée par la défense aérienne ukrainienne.

De gauche à droite, le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan et le président Joe Biden sont montrés après avoir appris l’explosion en Pologne, lors du sommet du G20 près de Bali, en Indonésie, mercredi. (La Maison Blanche/Reuters)

L’incident a d’abord déclenché l’alarme mondiale que la guerre en Ukraine pourrait se répandre dans les pays voisins. Stoltenberg a souligné que l’incident n’était “pas la faute de l’Ukraine” et a blâmé la Russie et son président Vladimir Poutine pour avoir créé des “situations dangereuses” qui pourraient avoir des conséquences mortelles.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré que l’OTAN devrait rapidement déployer davantage de défenses aériennes à la frontière polono-ukrainienne et sur le reste du flanc est de l’alliance.

“J’espère que d’ici le sommet de l’OTAN de l’année prochaine à Vilnius, nous serons en mesure de faire des progrès, car la situation confirme que c’est la bonne décision et qu’elle doit être mise en œuvre rapidement”, a déclaré Nauseda.

Les systèmes de défense aérienne basés au sol tels que les unités Patriot de Raytheon sont rares dans de nombreux pays occidentaux, qui hésitaient à investir trop d’argent dans des capacités militaires comme celles-ci après la fin de la guerre froide.

La Russie nie toute responsabilité

S’il avait été déterminé que Moscou était responsable de l’explosion, cela aurait pu déclencher le principe de défense collective de l’OTAN connu sous le nom d’article 5, dans lequel une attaque contre l’un des membres de l’alliance occidentale est considérée comme une attaque contre tous, déclenchant des délibérations sur un éventuelle réponse militaire.

Des policiers marchent mercredi près du site de l’explosion à Przewodow, un village de l’est de la Pologne près de la frontière avec l’Ukraine. (Kacper Pempel/Reuters)

L’article 4 pourrait être une étape intermédiaire, prévoyant des consultations sur la suite à donner.

L’explosion près de la frontière ukrainienne est survenue alors que la Russie lançait une vague de missiles visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, des attaques qui, selon Kyiv, étaient les plus lourdes en près de neuf mois de guerre.

Mercredi, la Russie a attribué les dégâts à un missile de défense aérienne ukrainien et a déclaré que les frappes russes en Ukraine n’étaient pas à moins de 35 kilomètres de la frontière polonaise.

“Les photos publiées dans la soirée du 15 novembre en Pologne de l’épave retrouvée dans le village de Przewodow sont identifiées sans équivoque par les spécialistes de l’industrie de la défense russe comme des éléments d’un missile guidé anti-aérien du système de défense aérienne S-300 de l’Ukraine. l’armée de l’air”, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre britannique Rishi Sunak s’entretiennent au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en marge du sommet du G20 près de Bali, en Indonésie, mercredi. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Il n’a pas été possible de vérifier indépendamment les images ou l’identification.

Le Kremlin a critiqué mercredi la façon dont certains dirigeants occidentaux avaient réagi à l’incident.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la Russie n’avait rien à voir avec l’explosion et a déclaré qu’un certain nombre de pays avaient fait des “déclarations sans fondement” sur l’implication de la Russie.

L’Ukraine s’efforce de rétablir l’électricité après un barrage de missiles

En Ukraine mardi, la Russie a pilonné des villes et des installations énergétiques, tuant au moins une personne et provoquant des pannes de courant généralisées dans ce que Kyiv a qualifié de la plus lourde vague de frappes de missiles en près de neuf mois de guerre.

“À la suite des frappes, l’automatisation a désactivé aujourd’hui plusieurs unités nucléaires dans deux centrales – ce sont des conséquences calculées, et l’ennemi savait exactement ce qu’il faisait”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours vidéo nocturne.

Mercredi, un groupe de personnes a vu la scène de l’une des attaques de missiles de la veille à Kyiv. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Zelenskyy n’a pas précisé quelles centrales électriques étaient touchées, mais a déclaré que des grèves avaient frappé la capitale Kyiv, Lviv, Rivne et Volyn à l’ouest, Kharkiv au nord-est, Kryvyi Rih et Poltava au centre, Odessa et Mikolaiv au sud et Zhytomyr à le nord.

Le courant a été entièrement rétabli mercredi dans sept régions ukrainiennes, dont Kyiv. Des travaux de rétablissement de l’électricité étaient également en cours dans sept autres régions, a déclaré Kyrylo Timochenko, chef adjoint de l’administration présidentielle ukrainienne.

Il a écrit sur l’application de messagerie Telegram que les coupures d’urgence étaient toujours possibles, et l’opérateur de réseau national Ukrenergo a déclaré qu’il mettait en œuvre des pannes planifiées dans tout le pays alors que les travaux de réparation se poursuivaient “24 heures sur 24”.

L’arrivée de l’hiver et des températures beaucoup plus froides ont accru les inquiétudes quant à la stabilité de l’approvisionnement en chauffage, mais Timochenko a déclaré que les responsables n’envisageaient pas d’évacuer les villes après les frappes de missiles.

Le pape François a condamné mercredi la dernière vague d’attaques de missiles contre l’Ukraine, appelant à un cessez-le-feu pour éviter le risque d’escalade du conflit.

“J’ai appris avec douleur et inquiétude une nouvelle et encore plus féroce attaque de missiles contre l’Ukraine, qui a causé des morts et des dommages à de nombreuses infrastructures civiles”, a déclaré François en italien lors de son audience générale sur la place Saint-Pierre.

Quelques minutes plus tard, dans d’autres commentaires sur l’Ukraine, il a déclaré : “Nous pouvons prier pour l’Ukraine en disant, si vous voulez, ‘Dépêchez-vous, Seigneur.'”