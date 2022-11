L’OTAN affirme que la Russie utilise l’hiver comme arme dans la guerre en Ukraine

Alors que l’hiver s’installe, l’approvisionnement en électricité de l’Ukraine est dans une situation désespérée après que la Russie a mené des attaques destructrices.

La Russie mène des bombardements massifs de missiles sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine depuis début octobre.

L’OTAN a déclaré que la Russie avait l’intention de nuire aux civils.

L’Ukraine s’est préparée lundi à de nouvelles attaques russes contre l’énergie et d’autres infrastructures critiques selon ce qui semble être un schéma hebdomadaire et a mis en garde contre d’éventuelles évacuations de la capitale.

Le ministre estonien des Affaires étrangères s’est joint à ses homologues de six pays baltes et nordiques – dans la plus grande délégation à se rendre en Ukraine depuis que la Russie a lancé sa guerre à grande échelle – pour promettre des générateurs électriques, des vêtements chauds et de la nourriture. L’objectif est d’aider les Ukrainiens à faire face à leurs besoins les plus froids et à maintenir leur détermination à un niveau élevé.

“La Russie militarise la sécurité énergétique civile, et c’est vraiment honteux”, a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Reinsalu à Kyiv.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti dimanche soir que les troupes russes « préparent de nouvelles frappes, et tant qu’elles auront des missiles, elles ne s’arrêteront pas ». Il a rencontré lundi de hauts responsables du gouvernement pour discuter des mesures à prendre.

“La semaine à venir peut être aussi difficile que celle qui s’est écoulée”, a-t-il prédit.

La Russie effectue des bombardements massifs de missiles sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine à peu près chaque semaine depuis début octobre, chaque barrage ayant un effet plus important que le précédent à mesure que les dégâts s’accumulent et qu’un hiver glacial s’installe.

Kyiv affirme que les attaques, qui, selon la Russie, ciblent les infrastructures ukrainiennes, visent à nuire aux civils, ce qui en fait un crime de guerre. Moscou nie avoir l’intention de blesser des civils, mais a déclaré la semaine dernière que leurs souffrances ne cesseraient que si l’Ukraine cédait aux exigences de la Russie, sans les préciser.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a insisté sur le fait que le président russe Vladimir Poutine avait l’intention d’utiliser le gel, la neige et la glace à son avantage, non seulement sur le champ de bataille, mais contre les civils ukrainiens.

“Le président Poutine essaie maintenant d’utiliser l’hiver comme arme de guerre contre l’Ukraine, et c’est horrible et nous devons nous préparer à de nouvelles attaques”, a-t-il déclaré à la veille d’une réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Bucarest. , Roumanie. “C’est la raison pour laquelle les alliés de l’OTAN ont renforcé leur soutien à l’Ukraine.”

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que certaines des 3 millions d’habitants de la ville pourraient devoir être évacuées vers des endroits où les services essentiels seraient moins sujets aux fermetures causées par des attaques de missiles.

Les gens se reposent dans un café à Lviv alors que la ville vit une coupure de courant prévue le 24 novembre 2022, après les dernières frappes aériennes massives russes sur l’infrastructure énergétique ukrainienne, au milieu de l’invasion russe en Ukraine. AFP YURIY DYACHYSHYN / AFP

Pendant des semaines, la Russie a pilonné des installations énergétiques autour de Kyiv et d’autres villes ukrainiennes avec des raids de missiles, généralement le lundi au début de la semaine de travail, entraînant des pannes d’électricité et d’eau.

Avec des températures proches du point de congélation et qui devraient descendre jusqu’à -11 ° C (12 ° F) en un peu plus d’une semaine, l’aide internationale s’est de plus en plus concentrée sur des éléments tels que les générateurs et les transformateurs pour s’assurer que les pannes qui affectent tout, des cuisines aux salles d’opération, sont aussi limitées. et court que possible.

La situation énergétique était si grave que le négociant ukrainien en énergie – en temps normal un exportateur – a testé l’importation d’électricité de la Roumanie voisine.

Le président russe Vladimir Poutine “continue d’essayer de faire de l’Ukraine un trou noir – pas de lumière, pas d’électricité, pas de chauffage pour plonger les Ukrainiens dans l’obscurité et le froid”, a déclaré le chef de la politique étrangère européenne Josep Borrell, qui dirige une réunion de l’Union européenne. ministres à Bucarest, en Roumanie, pour aider l’Ukraine à faire face à sa crise humanitaire.

Il a dit:

Nous devons donc continuer notre soutien en fournissant plus de matériel aux Ukrainiens pour affronter l’hiver sans électricité.

L’opérateur de réseau national Ukrenergo a déclaré lundi qu’il avait été contraint de reprendre des pannes d’électricité d’urgence régulières dans des régions du pays après un revers dans sa course à la réparation des infrastructures énergétiques.

Les unités de plusieurs centrales électriques ont dû procéder à des arrêts d’urgence et la demande d’électricité a augmenté à mesure que l’hiver neigeux s’est installé, selon un communiqué d’Ukrenergo.

“Une fois les causes des arrêts d’urgence éliminées, les unités reprendront leurs activités, ce qui réduira le déficit du système électrique et réduira le nombre de restrictions pour les consommateurs”, a-t-il déclaré.

Le long des lignes de front à l’est de l’Ukraine, l’hiver qui s’annonce inaugure une nouvelle phase du conflit, après plusieurs mois de retraites russes, avec une intense guerre de tranchées le long de positions fortement fortifiées.

Les forces russes ayant reculé dans le nord-est et se sont retirées de l’autre côté du fleuve Dnipro au sud, la ligne de front terrestre n’est qu’environ la moitié de la longueur d’il y a quelques mois, ce qui rend plus difficile pour les forces ukrainiennes de localiser les tronçons faiblement défendus pour tenter une percée.

Zelenskyy a décrit de violents combats à l’ouest de la ville orientale de Donetsk, sous contrôle russe, où Moscou a concentré son assaut alors même qu’il a retiré ses troupes ailleurs. Les deux parties revendiquent d’énormes pertes avec peu de changement de positions.

Dans sa mise à jour du soir de lundi, l’état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que la Russie continuait à bombarder lourdement les cibles clés Bakhmut et Avdiivka dans la province de Donetsk, et au nord, bombardait les zones autour des villes de Kupiansk et Lyman, toutes deux reprises récemment par Kyiv.

Sur le front sud, a-t-il ajouté, les forces russes avaient des positions renforcées en territoire occupé et bombardaient massivement des villes sur la rive ouest du Dnipro, y compris Kherson, abandonnée par Moscou au début du mois.

Il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient endommagé un pont ferroviaire au nord de la ville méridionale de Melitopol, occupée par la Russie, qui a joué un rôle clé dans l’approvisionnement des troupes russes qui s’y sont enfoncées.

Le Kremlin a nié que la Russie ait l’intention de se retirer de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, qu’elle contrôle depuis le début de la guerre près de la ligne de front sur un réservoir sur le fleuve Dnipro.

Le chef de l’opérateur nucléaire ukrainien, Petro Kotkin, avait déclaré dimanche qu’il y avait des signes que la Russie pourrait se retirer. Mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu lundi :

Il n’est pas nécessaire de chercher des signes là où il n’y en a pas et ne peut pas y en avoir.

La Russie affirme avoir annexé la zone et placé la centrale sous le contrôle de son agence de l’énergie nucléaire.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a appelé à la démilitarisation de la centrale et de ses environs pour éviter une catastrophe nucléaire.

À Kherson, qui manque d’électricité et de chauffage depuis que les forces russes l’ont abandonné au début du mois, le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych a déclaré que 17 % des clients avaient désormais l’électricité et que d’autres districts seraient bientôt raccordés.

Les forces russes qui se sont retirées ont bombardé de l’autre côté du fleuve, tuant des dizaines de civils, selon des responsables ukrainiens.

Liliia Khrystenko, 38 ans, a raconté à l’agence de presse Reuters comment ses parents ont tous deux été tués jeudi dernier lorsque leur immeuble a été touché alors qu’elle se trouvait à l’intérieur avec son jeune fils.

« J’ai entendu mon père crier, me disant d’appeler une ambulance parce que ma mère était blessée. Mais je n’ai pas pu appeler une ambulance, car la connexion (mobile) était coupée », a-t-elle dit en larmes à l’extérieur du bâtiment.

“Je suis sortie avec mon enfant et ma mère était allongée dans l’entrée du bâtiment, face contre terre, couverte de sang. Et mon père était assis à côté d’elle, disant qu’il allait mourir.

Le corps de la mère de Khrystenko est resté dans la rue pendant une journée avant d’être enlevé. Son père avait été touché au foie par des éclats d’obus et les médecins n’ont pas pu le réanimer à l’hôpital.

Sur le front diplomatique, les efforts visant à affaiblir la capacité de la Russie à financer sa guerre en Ukraine ont échoué lundi lorsque les émissaires des gouvernements de l’UE n’ont pas réussi à s’entendre sur un plafonnement des prix du pétrole brut transporté par mer russe, ont déclaré des diplomates.

La Pologne, ont-ils dit, avait insisté pour que le plafond soit fixé à un niveau inférieur à ce que d’autres voulaient. “Il n’y a pas d’accord. Les textes juridiques ont maintenant été convenus, mais la Pologne ne peut toujours pas accepter le prix », a déclaré l’un d’eux.