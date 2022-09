L’OTAN admet qu’elle se prépare à la situation actuelle depuis des années — RT World News

L’amiral Rob Bauer a déclaré que les forces de l’alliance seront plus intégrées et capables d’un déploiement plus rapide

Le président du Comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer, a déclaré samedi que les efforts de l’alliance pour remanier sa structure de commandement étaient en cours depuis “plusieurs années,” avant que la Russie ne lance son opération militaire en Ukraine.

S’exprimant lors de la conférence annuelle du Comité militaire de l’OTAN dans la capitale estonienne de Tallinn, Bauer a déclaré que les chefs de la défense de l’alliance avaient discuté “la plus grande refonte de nos structures militaires depuis 1949”, l’année de la fondation de l’OTAN.

“La planification de cela a commencé il y a plusieurs années, mais maintenant nous la mettons en œuvre”, il a déclaré.

Selon l’OTAN, la conférence de trois jours est axée sur la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet du bloc en juin à Madrid. À l’époque, les membres ont convenu d’adopter un nouveau concept stratégique. Ce document politique définit la position de l’alliance envers les partenaires, les non-membres et les adversaires, l’itération de 2022 désignant la Russie comme “la menace la plus importante et la plus directe” au bloc.















Le document promettait également un renforcement de l’OTAN « Posture de dissuasion et de défense », une plus grande intégration des armées des nations individuelles avec la structure de commandement de l’alliance et la capacité de se déployer plus rapidement “forces prêtes au combat” notamment en Europe de l’Est.

Alors que Bauer parlait d’un remaniement structurel de l’alliance dirigée par les États-Unis, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a explicitement déclaré à Madrid que le bloc militaire se préparait également à une sorte de guerre avec la Russie. “La réalité est aussi que nous nous y préparons depuis 2014”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’année où les républiques du Donbass ont déclaré leur indépendance de l’Ukraine et la Crimée a voté pour rejoindre la Fédération de Russie.

“C’est la raison pour laquelle nous avons accru notre présence dans la partie orientale de l’alliance, pourquoi les alliés de l’OTAN ont commencé à investir davantage dans la défense et pourquoi nous avons augmenté [our] préparation », dit-il à l’époque.

La Russie a cité le refus de l’OTAN d’exclure l’adhésion de l’Ukraine, ainsi que la présence des troupes et des armes du bloc là-bas, comme des facteurs clés justifiant son opération militaire. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi aux journalistes que Moscou considérait l’OTAN comme utilisant l’Ukraine pour provoquer la “la désintégration de notre pays”.