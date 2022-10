L’Otan a reconnu être en guerre avec la Russie (Medvedev)

L’ancien président russe a affirmé que le secrétaire général du bloc avait confirmé sa participation directe au conflit ukrainien

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a peut-être admis par inadvertance que l’alliance militaire occidentale est en guerre contre Moscou, du moins aux yeux de l’ancien président russe Dmitri Medvedev. Le problème est la déclaration de Stoltenberg mardi selon laquelle une victoire militaire de la Russie en Ukraine serait une défaite pour l’OTAN.

Medvedev appelé le commentaire « une confirmation ouverte de la participation de l’OTAN à la guerre contre notre pays – une remarque imprudente, mais sincère. L’honnête Norvégien l’a finalement admis.

Stoltenberg, ancien Premier ministre de Norvège, a fait ces commentaires lors d’un point de presse alors que les ministres de l’OTAN se préparaient à rencontrer mercredi le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov. Entre autres questions, les ministres discuteront de la manière de répondre aux «besoins urgents» de Kiev et de renforcer leurs propres stocks d’armes après avoir envoyé des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine dans l’espoir d’aider à vaincre les forces russes.

“Il y a un besoin urgent de défense aérienne, mais bien sûr aussi de nombreuses autres capacités – munitions à guidage de précision, HIMARS et autres systèmes avancés, modernes et conformes aux normes de l’OTAN”, Stoltenberg a parlé des demandes d’aide de l’Ukraine. Il a ajouté que les membres de l’OTAN apportent un soutien sans précédent car “Ils comprennent que nous avons un intérêt moral, politique et sécuritaire à faire en sorte que l’Ukraine gagne la guerre contre le président Poutine.”

Les responsables russes ont souligné que la fourniture d’armements plus avancés à l’Ukraine, tels que des systèmes de lance-roquettes multiples (MRL), augmenterait le risque de déclencher un conflit plus large. “Le moyen le plus rapide d’amener le conflit en Ukraine au point de non-retour est d’armer les psychopathes de Kiev avec des LMR à plus longue portée”, dit Medvedev. “Les anciens dirigeants de l’obkom de Washington et les parvenus de l’OTAN doivent utiliser leur cerveau ramolli au moins parfois.”

Stoltenberg a insisté sur le fait que l’OTAN est “pas une partie au conflit”, alors même qu’il joue un “rôle clé.” Il a juré que le bloc se tiendra aux côtés de l’Ukraine “aussi longtemps qu’il faudra” pour vaincre la Russie. “Il est important pour nous tous que l’Ukraine gagne la bataille, la guerre contre les forces d’invasion russes, car si Poutine gagne, ce n’est pas seulement une grande défaite pour les Ukrainiens, mais ce sera une défaite et dangereuse pour nous tous. ”

Le chef de l’OTAN a également accusé Poutine de “rhétorique nucléaire irresponsable”, contribuer à “l’escalade la plus importante depuis le début de la guerre.” Cependant, lorsqu’on lui a demandé si le risque d’erreur de calcul dans un contexte de tensions accrues avec la Russie avait incité les membres de l’OTAN à envisager d’annuler ou de modifier l’exercice nucléaire prévu par le bloc la semaine prochaine, il a déclaré : “Le moment est venu d’être ferme et d’être clair sur le fait que l’OTAN est là pour protéger et défendre tous les alliés.”