La ministre de la Défense Klaudia Tanner a critiqué les États occidentaux pour avoir autorisé Kiev à utiliser ses armes pour frapper la Russie.

Les sponsors occidentaux de l’Ukraine ont franchi une ligne rouge en autorisant Kiev à utiliser leurs armes pour frapper des cibles en Russie, a déclaré la ministre autrichienne de la Défense, Klaudia Tanner, dans une interview à Die Presse publiée samedi.

Plusieurs membres de l’OTAN ont ouvertement soutenu l’utilisation d’armements produits en Occident pour des frappes transfrontalières contre la Russie ces dernières semaines, apparemment de manière limitée. L’Occident insiste sur le fait qu’il n’est toujours pas partie au conflit et soutient seulement les efforts de Kiev pour bloquer l’avancée russe dans la région de Kharkov, que Moscou a lancée pour éloigner la ligne de contact de la frontière afin d’empêcher de nouvelles attaques ukrainiennes contre des civils russes.

« Une ligne rouge a été franchie » Tanner a dit quand demandé à propos des États-Unis, de la France et de l’Allemagne autorisant l’utilisation de leurs armes lors de frappes transfrontalières. Lorsque l’intervieweur a demandé comment Kiev pourrait autrement bloquer l’opération de Kharkov, le ministre autrichien de la Défense a répondu que « En tant qu’État militairement neutre, ce n’est pas à nous de juger. »















Tanner a ajouté qu’elle est au moins « Je suis heureux que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ait précisé que l’OTAN n’enverrait pas de troupes en Ukraine. »

Lors d’une conférence de presse jeudi, Stoltenberg a déclaré que le bloc militaire dirigé par les États-Unis n’avait pas l’intention de déployer des forces terrestres en Ukraine. Malgré cela, le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu’il était presque prêt à finaliser une coalition internationale pour envoyer officiellement des militaires occidentaux « instructeurs » former des troupes en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a souligné que Moscou savait depuis longtemps que des militaires occidentaux combattaient déjà en Ukraine sous couvert de « mercenaires » et « bénévoles. »















Les armements à longue portée produits en Occident et utilisés par Kiev lors de frappes transfrontalières sont également souvent contrôlés et entretenus par ces troupes étrangères, a déclaré le président russe. dit le mois dernier. Et même si les Ukrainiens appuient sur la gâchette, ce sont les États-Unis et leurs alliés qui fournissent à Kiev des renseignements sur les cibles russes, a-t-il ajouté.

Moscou a averti que les attaques à longue portée soutenues par l’Occident sur le territoire russe équivaudraient à une participation occidentale directe au conflit et que la Russie se réserve le droit de répondre de la même manière. «Nous pouvons réagir de manière asymétrique» Poutine a déclaré mercredi, suggérant que Moscou pourrait fournir des armes similaires dans le monde entier, où elles pourraient être utilisées contre des cibles occidentales.