L’OTAN a du mal à fournir des uniformes d’hiver à l’Ukraine – Der Spiegel

Kiev aurait demandé au bloc militaire de lui fournir d’urgence des centaines de milliers d’uniformes et d’autres équipements

Les membres de l’OTAN n’ont pas ménagé leurs efforts pour fournir à l’Ukraine suffisamment d’uniformes d’hiver et d’équipements pour les camps de campagne, a rapporté lundi le magazine allemand Der Spiegel. Kiev a apparemment appelé le bloc à fournir d’urgence l’équipement nécessaire avant que le froid ne s’installe.

Selon Der Spiegel, le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, a écrit une lettre au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, fin juillet, appelant l’alliance militaire à fournir des tentes de terrain résistantes au froid ainsi que des vêtements pour jusqu’à 200 000 soldats ukrainiens. Les uniformes et l’équipement doivent être livrés le plus rapidement possible, a ajouté le ministre, selon le magazine.

Plusieurs pays de l’OTAN ont depuis fouillé leurs entrepôts pour trouver les fournitures nécessaires. L’organisation a confirmé à Der Spiegel qu’elle est en contact avec les États membres sur la question. Selon des informations citées par Der Spiegel, jusqu’à présent, les États-Unis et le Canada, ainsi que la Suède et la Finlande, qui n’ont pas encore rejoint le groupement militaire, ont promis ensemble des livraisons pouvant couvrir jusqu’à 50 % des demandes de l’Ukraine.

Les responsables militaires de divers membres de l’OTAN soutiennent, cependant, que la plupart des stocks de leurs nations sont réservés aux armées nationales, dit Der Spiegel. L’alliance de défense aurait proposé de remplacer les uniformes et l’équipement que les États membres remettraient à Kiev, en utilisant le soi-disant fonds d’affectation spéciale de l’OTAN, d’un montant de 40 millions de dollars.

L’Allemagne aurait également l’intention de se joindre à l’effort, même si elle avait déjà eu du mal à équiper ses propres troupes de l’équipement nécessaire, a déclaré Der Spiegel. En envoyant des vêtements d’hiver et du matériel de campement, Berlin pourrait faire “un apport important” à la défense de l’Ukraine à l’approche de l’hiver, a déclaré la ministre de la Défense Christine Lambrecht.

Selon Der Spiegel, l’armée allemande est “assez critique” à l’idée de remettre son équipement à l’Ukraine. Lambrecht elle-même a déclaré à plusieurs reprises plus tôt que les forces armées allemandes – la Bundeswehr – sont sur le point d’atteindre les limites de ce qu’elles peuvent donner en matière d’armes.