L’Oswegoland Heritage Association organise des visites de fermes historiques le 24 septembre – Shaw Local

L’Oswegoland Heritage Association a parrainé des visites populaires de la collection de granges urbaines d’Oswego depuis quelques années. Ils pensent maintenant qu’il est temps de partir à la campagne pour visiter certaines des fermes rurales classiques et historiques de la région.

Le samedi 24 septembre, l’association du patrimoine organisera, “Oswego History Tour – Legacy Farms”, des visites en bus, une à 11 h et la seconde à 13 h, de trois fermes de la région. Les deux visites partiront et reviendront au musée, 72 Polk Street (Jackson at Polk Street), Oswego.

Les familles qui ont établi les fermes avaient toutes et continuent d’avoir des racines profondes dans la communauté d’Oswegoland. Les participants apprendront comment des générations de familles d’agriculteurs ont cultivé la terre et fait pousser des cultures et du bétail pour créer la base de la communauté d’Oswegoland dans laquelle tant de résidents souhaitent vivre aujourd’hui.

Les visites seront dirigées par les membres du conseil d’administration de l’association du patrimoine, Ted Clauser et Linda Heap Dean, assistés de l’assistante du musée Shawna Sullivan.

Le nombre de places est limité et une préinscription, 7 $ par personne, est requise pour les visites. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations sur les visites, appelez le Oswegoland Park District au 630-554-1010 ou visitez oswegolandparkdistrict.org.