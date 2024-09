L’OSU joue-t-il aujourd’hui ? Calendrier de la semaine 3 des Buckeyes en football universitaire

Peut-être que les joueurs de football de l’Ohio State ne veulent pas d’une semaine de congé pour la troisième semaine.

Les Buckeyes n°2 (2-0) Les Cardinals de Saint Louis ont battu leurs deux premiers adversaires 108-6 au cours des deux premières semaines de la saison 2024 de football universitaire, prouvant que l’équipe est prête pour une course profonde et une candidature potentielle aux éliminatoires de football universitaire à 12 équipes dans le Big Ten nouvellement élargi cette saison sous la direction de l’entraîneur de sixième année Ryan Day.

L’OSU a ouvert la saison avec une victoire 52-6 sur son adversaire de l’État, Akron, et l’a suivie d’une victoire par blanchissage 56-0 contre Western Michigan lors de la semaine 2. Le blanchissage était le premier pour l’équipe. Buckeyes en cinq ans. En deux semaines, le joueur transféré de Kansas State, Will Howard, a réussi 35 passes sur 54 pour 520 yards et quatre touchdowns, tandis que le receveur sensationnel de première année Jeremiah Smit mène l’équipe avec 11 réceptions pour 211 yards et trois touchdowns.

L’Ohio State revient à l’action lors de la semaine 4 avec un troisième match consécutif à domicile contre Marshall. Voici ce que vous devez savoir sur le calendrier restant des Buckeyes :

Est-ce que l’équipe de football de l’Ohio State joue aujourd’hui ?

Non, l’Ohio State ne joue pas cette semaine, car il s’agira de la première de ses deux semaines de congé au cours de la saison 2024 de football universitaire.

Les Buckeyes reviendront à l’action lors de la semaine 4 contre Marshall à domicile, puis débuteront le Big Ten la semaine suivante contre Michigan State à l’extérieur. Le match contre le Thundering Herd marquera le troisième affrontement entre les deux programmes et la première fois depuis 2010. Les Buckeyes ont remporté les deux confrontations précédentes, dont une victoire 45-7 à Columbus le 2 septembre 2010.

L’OSU jouera quatre matchs supplémentaires avant sa prochaine semaine de congé prévue le 19 octobre avant de clôturer la saison avec six matchs consécutifs, dont la finale de la saison avec le Michigan lors du match de rivalité annuel.

Calendrier de football de l’OSU 2024

Voici un aperçu complet du calendrier des Buckeyes en 2024 :

Toutes les heures sont à l’Est

Samedi 31 août : Victoire 52-6 contre Akron

Victoire 52-6 contre Akron Samedi 7 septembre : Victoire 56-0 contre Western Michigan

Victoire 56-0 contre Western Michigan Samedi 14 septembre : AU REVOIR

AU REVOIR Samedi 21 septembre : contre Marshall

contre Marshall Samedi 28 septembre : à l’Université d’État du Michigan*

à l’Université d’État du Michigan* Samedi 5 octobre : contre l’Iowa*

contre l’Iowa* Samedi 12 octobre : au n° 6 de l’Oregon*

au n° 6 de l’Oregon* Samedi 19 octobre : AU REVOIR

AU REVOIR Samedi 26 octobre : contre le n° 24 Nebraska*

contre le n° 24 Nebraska* Samedi 2 novembre : au n° 7 Penn State*

au n° 7 Penn State* Samedi 9 novembre : contre Purdue*

contre Purdue* Samedi, n°16 : à Northwestern*

à Northwestern* Samedi 23 novembre : contre Indiana*

contre Indiana* Samedi 30 novembre : contre le n° 16 Michigan* | Midi | FOX (Fubo)

* Désigne le match du Big Ten

