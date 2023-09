L’OSU et la WSU demandent au tribunal d’empêcher les écoles Pac-12 de faire obstacle à la conférence de reconstruction

L’État de l’Oregon et l’État de Washington ont déposé vendredi une plainte devant le tribunal de l’État de Washington contre le Pac-12 et le commissaire George Kliavkoff, cherchant à empêcher les membres sortants de gêner leurs efforts de reconstruction de la conférence en train de se désintégrer.

La plainte pour violation des statuts a été déposée dans le comté de Whitman. Il demande une ordonnance d’interdiction temporaire qui empêcherait les membres sortants du conseil d’administration du Pac-12 de se réunir la semaine prochaine et de prendre des mesures concernant le statut ou la gouvernance de la conférence, selon un communiqué de presse de l’État de l’Oregon et de l’État de Washington.

« L’Université de Washington et l’Université d’État de l’Oregon font valoir nos droits », a déclaré le directeur sportif de l’État de Washington, Pat Chun, à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. «Dix écoles ont déclaré publiquement qu’elles quittaient la conférence et, sur la base des statuts existants, le conseil d’administration du Pac-12 est désormais constitué des institutions qui restent. Dans ce cas, il s’agit de l’Université de l’État de l’Oregon, de l’Université de l’État de Washington et de leurs présidents.

Le Pac-12 a refusé une demande de commentaires par l’intermédiaire du porte-parole Andrew Walker.

Le Pac-12 compte actuellement 12 membres, mais la Californie du Sud, l’UCLA, Washington et l’Oregon partent l’année prochaine pour le Big Ten ; Stanford et Cal vont à la Conférence de la côte atlantique ; et l’Arizona, l’État de l’Arizona, le Colorado et l’Utah partent pour le Big 12. Chaque école a évoqué le désir d’une plus grande stabilité financière en abandonnant la « Conférence des Champions » et en ne laissant que l’État de l’Oregon et l’État de Washington.

Les écoles du nord-ouest du Pacifique ont déclaré que Kliavkoff avait appelé les membres du conseil d’administration, y compris les écoles qui partaient, à se réunir mercredi pour voter sur une « approche de gouvernance future ». L’État de l’Oregon et l’État de Washington soutiennent que les statuts de la conférence indiquent clairement qu’en annonçant leur intention de quitter l’école, les autres écoles ont perdu leur droit de vote sur les questions liées à la ligue.

« Nous devons à nos étudiants-athlètes, entraîneurs et fans de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la conférence Pac-12 et explorer toutes les options futures », a déclaré le président de l’État de Washington, Kirk Schulz. « WSU et OSU travaillent en étroite collaboration pour identifier la meilleure voie à suivre. L’avenir du Pac-12 doit être déterminé par les membres restants, et non par ceux qui partent.

Les responsables des deux écoles ont déclaré à plusieurs reprises que leur premier choix serait de préserver la marque Pac-12 et de reconstruire la conférence. Le dossier indique que les membres sortants sont incités à dissoudre la conférence, ce qui permettrait à toutes les écoles de partager les millions de leurs actifs restants.

Le dossier fait référence à un e-mail du début du mois dans lequel un représentant non identifié d’une école en train de partir « menaçait que les membres sortants de la conférence étaient sur le point de prendre des mesures immédiates pour prendre le contrôle du Pac-12 ».

« Il semble évident que neuf membres peuvent déclarer le sort de la conférence à tout moment », a écrit le représentant, selon le dossier.

L’action en justice vise à protéger l’État de l’Oregon et l’État de Washington de cette possibilité. Une audience sur leur demande est prévue lundi. Les deux écoles sollicitent un jugement déclaratif du tribunal.

L’État de l’Oregon et l’État de Washington se dirigent probablement vers un certain type de partenariat avec des écoles actuellement situées dans la région de Mountain West, mais la manière dont cela fonctionne et comment cela pourrait s’appeler reste à déterminer, a déclaré vendredi à l’AP une personne ayant une connaissance directe de la situation. .

« Sous quelle sorte de bannière, sous quel drapeau ils jouent, ce n’est pas encore clair », a déclaré la personne, qui a parlé sous couvert d’anonymat parce que les écoles et Mountain West ne rendaient pas publiques leurs discussions internes.

Dans une interview avec le président de l’association étudiante plus tôt cette semaine, le président de l’État de l’Oregon, Jayathi Murthy, et le directeur sportif Scott Barnes ont évoqué l’appel au maintien du Pac-12 en vie.

« Nous avons un certain nombre d’atouts et de statuts… qui sont attrayants pour les membres (potentiels) qui existent. En particulier ceux de notre région », a déclaré Barnes.

Selon le dossier, le Pac-12 a terminé l’exercice 2022 avec un actif net total de 42,7 millions de dollars. On estime que la conférence dispose d’environ 70 millions de dollars de paiements dus par les unités du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA. Ceux-ci sont payés sur des périodes de six ans.

Le réseau Pac-12 a déclaré des revenus de 117 millions de dollars et des dépenses d’exploitation de 77 millions de dollars en 2021-2022, selon le dossier. Le Pac-12 doit 50 millions de dollars à Comcast en raison d’un trop-payé au réseau Pac-12, bien que la conférence ait déjà accepté que cette dette soit absorbée par l’ensemble des membres avant les huit départs les plus récemment annoncés.

Barnes a également mentionné la position du Pac-12 comme l’une des cinq conférences dites d’autonomie, ce qui lui confère certains privilèges de vote dans la gouvernance de la NCAA et pourrait fournir deux années supplémentaires de parts de revenus importantes provenant des éliminatoires du football universitaire. Il reste à voir si un Pac-12 reconstruit conserverait le statut A5 – ou Power Five, comme on l’appelle généralement.

« Ces choses apportent un certain effet de levier à cet égard », a déclaré Barnes. « Nous avons un certain nombre d’écoles qui souhaitent s’aligner sur nous. »

Murthy a reconnu que l’école envisageait de travailler avec d’autres conférences.

« Nous étudions un certain nombre d’options de partenariat, de fusion, etc. Ces options vont émerger dans les prochaines semaines, à mesure que nous déterminerons quels sont les aspects financiers et ce que signifie conclure un accord avec un enfant ou un autre », a déclaré Murthy.

La commissaire de Mountain West, Gloria Nevarez, s’est exprimée avec prudence en public sur les prochaines étapes de la conférence.

« The Mountain West est ouvert à l’exploration de toutes les options qui nous rendent plus forts », a-t-elle récemment déclaré à l’AP.

