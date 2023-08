Lost Boys David Collectible de Sideshow est livré avec des asticots

S’il y a deux choses que j’aime dans ce monde c’est Les garçons perdus et gaspiller de l’argent. Cela ne devrait donc pas surprendre mes amis, ma famille et vous lecteurs que je salive devant la dernière annonce de Sideshow Collectables : une pièce de collection à l’échelle 1/6 du personnage emblématique de Kiefer Sutherland, David de Les garçons perdus.

Les garçons perdussi vous ne l’avez pas vu, est un film de vampire inoubliable de 1987 à propos de deux frères (Corey Haim et Jason Patric) qui déménagent dans le nord de la Californie et se retrouvent plongés dans une culture de vampire adolescente en plein essor. Sutherland est le principal méchant vampire, Corey Feldman est dedans avec Dianne Wiest, Edward Herrmann, un saxo sexy, et plus encore. C’est le meilleur.

Et bien qu’il y ait eu des figurines de 6 pouces et des Funko Pops, il n’y a jamais rien eu de tel. Découvrez-le, ainsi que ses incroyables accessoires (Nouilles ! Asticots ! Pieds suspendus !) dans le diaporama suivant. David est disponible pour précommande pour 285 $ chez Sideshowune page que je n’ai absolument pas dans un onglet à tout moment.