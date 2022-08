L’OSHA inflige une amende de 1,2 million de dollars à Family Dollar pour des violations dans 2 magasins de l’Ohio

Les régulateurs fédéraux ont infligé à Family Dollar une amende de plus de 1,2 million de dollars de pénalités liées à des violations de la sécurité dans deux magasins de l’Ohioa déclaré lundi l’administration de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail.

En janvier et février de cette année, l’OSHA a inspecté les magasins Family Dollar à Columbus et Maple Heights, Ohio, et a trouvé des sorties bloquées, des piles instables, des zones de travail encombrées et des équipements électriques et extincteurs inaccessibles.

Sur le site de Columbus, l’agence a découvert que des “carreaux de plafond imbibés d’eau” étaient tombés au sol à plusieurs reprises pendant que les employés travaillaient, selon la citation.

L’agence a trouvé 11 violations entre les deux magasins, s’ajoutant à plus de 300 violations au total par Family Dollar et sa société mère, Dollar Tree, au cours des cinq dernières années, a déclaré l’OSHA dans un communiqué.

“Les magasins Family Dollar et Dollar Tree ont une longue et inquiétante histoire de faire passer les bénéfices avant la sécurité des employés”, a déclaré le secrétaire adjoint à la sécurité et à la santé au travail, Doug Parker, dans un communiqué. « Maintes et maintes fois, nous constatons les mêmes infractions – sorties et allées de secours bloquées ou obstruées, boîtes de marchandises empilées en hauteur ou devant des panneaux électriques et des extincteurs. Chaque danger peut mener à une tragédie.

Le représentant de Dollar Tree n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’entreprise peut contester la citation et l’amende auprès de l’agence.

Les amendes surviennent quelques mois seulement après qu’une enquête de la Food and Drug Administration a trouvé des rongeurs, morts et vivants, dans plus de 400 magasins Family Dollar, entraînant des rappels volontaires massifs de produits en février dernier.

Les magasins à un dollar ont connu un succès croissant au milieu d’une récente période d’inflation galopante, alors que les consommateurs sont aux prises avec des prix plus élevés sur tout, de l’épicerie à l’essence. Dollar Tree a augmenté son prix à 1,25 $ plus tôt cette année.