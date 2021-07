L’oscillation de la Lune provoquera des inondations record et des marées hautes, selon la NASA

Grâce à une « oscillation » de l’orbite de la lune et à l’élévation du niveau de la mer, chaque côte des États-Unis sera confrontée à des marées hautes en augmentation rapide qui déclencheront « une décennie d’augmentation spectaculaire du nombre d’inondations » dans les années 2030.

La conclusion, qui a été publiée dans la revue Nature Climate Change par l’équipe scientifique de la NASA sur le changement du niveau de la mer de l’Université d’Hawaï, concerne l’orbite de la lune, qui prend 18,6 ans à se terminer selon la NASA.

Pendant la moitié de cette période, les marées quotidiennes régulières de la Terre sont supprimées avec des marées hautes à une moyenne basse et des marées basses se produisant à un rythme plus élevé. Dans l’autre moitié du cycle, c’est l’inverse qui se produit.

« Les marées hautes augmentent et les marées basses diminuent. L’élévation mondiale du niveau de la mer ne pousse les marées hautes que dans une seule direction – plus haut. Ainsi, la moitié du cycle lunaire de 18,6 ans contrecarre l’effet de l’élévation du niveau de la mer sur les marées hautes, et la l’autre moitié augmente l’effet », explique la NASA.

La lune est actuellement dans son cycle d’amplification des marées, et il n’y a actuellement aucune raison de s’inquiéter d’inondations dramatiques étant donné que le niveau de la mer aux États-Unis n’a pas beaucoup augmenté. Cependant, lorsque la lune reviendra au cycle d’amplification des marées, les mers auront eu près d’une décennie pour monter.

« La haute mer, amplifiée par le cycle lunaire, provoquera une augmentation du nombre d’inondations sur presque toutes les côtes continentales des États-Unis, à Hawaï et à Guam. Seules les côtes de l’extrême nord, y compris celle de l’Alaska, seront épargnées pendant une décennie ou plus parce que ces zones terrestres augmentent en raison de processus géologiques à long terme », a déclaré mercredi la NASA.

Quelle sera la gravité des inondations ? En 2019, la National Oceanic and Atmospheric Administration a signalé plus de 600 inondations cette année-là.

Au milieu des années 30, les scientifiques prévoient trois à quatre fois ce montant.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que la combinaison de l’attraction gravitationnelle de la lune, qui provoque les marées en premier lieu, et le changement climatique sont les raisons des inondations attendues.

« Les zones basses près du niveau de la mer sont de plus en plus menacées et souffrent en raison de l’augmentation des inondations, et cela ne fera qu’empirer », a déclaré Nelson dans le communiqué.

L’étude a également déterminé que certaines inondations pourraient se produire en grappes, ce qui signifie qu’elles peuvent durer plus d’un mois. Selon le positionnement de la lune, du soleil et de la terre, les villes peuvent subir une inondation plusieurs jours consécutifs ou tous les deux jours.

Bien que la quantité d’inondations d’eau ne soit pas aussi importante qu’un ouragan, des inondations aussi fréquentes peuvent entraîner de lourds dommages économiques.

« S’il y a 10 ou 15 inondations par mois, une entreprise ne peut pas continuer à fonctionner avec son parking sous l’eau. Les gens perdent leur emploi parce qu’ils ne peuvent pas se rendre au travail. Les puisards qui suintent deviennent un problème de santé publique », a déclaré Phil Thompson, professeur adjoint à l’Université d’Hawaï et auteur principal de l’étude.

La NASA espère que la publication de ses conclusions aidera les villes potentiellement touchées à prendre des mesures afin d’éviter trop de dégâts.

L’élévation du niveau de la mer a déjà rendu la vie sur la côte risquée, car les experts disent qu’elle pourrait avoir joué un rôle dans l’effondrement d’un immeuble en copropriété à Surfside, en Floride.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.