Los Rancheros fait tout bien – Shaw Local

DeKALB – De la salsa à la salade de tacos en passant par les repas pour enfants et les burritos gargantuesques, Los Rancheros à DeKalb fait tout ce qu’il faut.

La salade de tacos bien préparée était délicieuse.

Commencez par la salade de tacos au boeuf haché. Ceux-ci peuvent être un appel délicat. Le bœuf peut être trop salé ou trop parfumé. La coquille peut être un gâchis détrempé. Mais pas ici. Tout s’est parfaitement enchaîné. La viande était à la fois assaisonnée et cuite à la perfection, et c’était une portion abondante à l’intérieur de la coquille, associée principalement à de la laitue. Le plat était absolument délicieux et l’une des meilleures salades de tacos que nous ayons eues.

Le Burrito California est l’un des plus gros burritos que vous verrez jamais, sauf lors d’un défi alimentaire.

Aussi grande que soit la salade de tacos, elle était éclipsée par le Burrito California, littéralement l’un des plus gros burritos que vous verrez jamais, sauf lors d’un défi alimentaire. Et chaque élément du burrito est bien fait. Il vient avec un choix de viande et nous sommes allés avec le steak. À l’intérieur se trouvent également du riz, des champignons, du guacamole, du pico de gallo et de la crème sure. Et à l’extérieur, une sauce au fromage accompagnée d’une salsa verde. La salsa verde s’est un peu perdue, mais était absolument géniale lorsqu’elle a pu tenir le coup ou se démarquer de la sauce au fromage. Piquante mais pas trop épicée, c’était ce qu’une sauce à base de tomatilles est censée être. Vous ne pouvez pas vous tromper en le commandant, mais vous devrez probablement le diviser en deux ou prévoir des restes.

Pour ajouter un drame culinaire à son repas, le restaurant propose le guacamole fraîchement préparé à la commande préparé à table comme l’un des apéritifs. Le menu note qu’une autre entrée de spécialité est le queso fundido, avec du chorizo ​​​​avec du fromage Chihuahua fondu chaud associé à des poivrons poblano et des tomates.

La cuisine offre une grande variété dans chaque catégorie classique de la cuisine mexicaine. Les amateurs de crevettes trouveront un éventail d’options, tout comme les végétariens et les personnes à la recherche de plats savoureux sans gluten. Le menu indique également une variété de plats du midi.

L’assiette combinée de deux enchiladas est une bonne option pour les appétits plus légers.

Les enchiladas sont généralement commandées par trois, mais elles apparaissent également sous la forme d’une assiette combinée, où vous pouvez en commander deux, parfaites pour un jeune mangeur qui a dépassé un menu pour enfants ou pour toute personne ayant un petit appétit. La sauce était très fumée et avait un coup de pied.

La quesadilla des enfants avait beaucoup de fromage.

Le taco au bœuf pour enfants était préparé avec une tortilla de farine à la demande.

Les repas des enfants étaient bien standard et un grand succès auprès du public cible. Un jeune mangeur a appelé le taco doux – ils ont répondu à sa demande de farine au lieu de tortilla de maïs – parfait. La quesadilla a également été un grand succès, avec une bonne quantité de fromage à l’intérieur.

Les frites et la salsa étaient super.

Et, bien sûr, les frites et la salsa étaient excellentes – la salsa a vraiment porté le spectacle. Clairement frais, il a été préparé avec le parfait équilibre d’épices pour laisser passer les autres saveurs. Comme tout le reste du menu que nous avons pu essayer, tout est bien fait à l’ordre du jour.

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Le Mystery Diner visite un autre restaurant et rend ensuite compte de l’expérience. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Los Rancheros

OÙ: 2350 Sycamore Road, bureau A, DeKalb

TÉLÉPHONER: 815-758-2200

INFORMATIONS: www.losrancherosrestaurante.com