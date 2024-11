Los Angeles voit des bus incendiés, des vols de magasins et des foules bruyantes après la victoire des Dodgers aux World Series

Des foules bruyantes sont descendues dans les rues de Los Angeles après que les Dodgers ont remporté les World Series, incendiant un bus de la ville, pénétrant par effraction dans des magasins et déclenchant des feux d’artifice. Une douzaine d’arrestations ont été signalées par la police jeudi.

La vidéo montrait des gens jetant des objets sur la police de Los Angeles alors que les sirènes retentissaient et que les agents leur demandaient de quitter la zone après que les Dodgers aient battu les Yankees lors du cinquième match à New York.

Une autre vidéo montrait des fêtards debout au sommet d’un bus brandissant une bannière des Dodgers et des gens courant hors d’un magasin Nike fermé avec des brassées de baskets avant de jeter la marchandise dans des voitures garées à l’extérieur. Aucun blessé n’a été signalé.

« Alors que nous célébrons cette réussite ce soir et dans les jours à venir, la violence ne sera pas tolérée », a déclaré la maire Karen Bass dans un communiqué. Le maire a déclaré que la police de Los Angeles serait en état d’alerte tout au long de la semaine pour protéger les communautés et les entreprises de la ville, qui a été le théâtre de troubles antérieurs après les victoires des Lakers et des Dodgers en championnat.

Il y a eu des « célébrations indisciplinées, et parfois violentes et hostiles » après la victoire de mercredi, avec plusieurs actes de vandalisme, notamment l’incendie d’un bus de la Metropolitan Transportation Authority, a déclaré le porte-parole du LAPD, Drake Madison, dans un courrier électronique. Un e-mail demandant des détails a été envoyé à l’autorité de transport.

Les arrestations concernaient des accusations telles que défaut de dispersion, recel de biens volés ou cambriolage commercial, a déclaré Madison. Il y a également eu plusieurs cas de prises de contrôle des rues du centre-ville et la police a utilisé des munitions moins létales pour contrôler plusieurs foules hostiles et violentes, a déclaré Madison. Dans les prochains jours, les détectives tenteront d’identifier les responsables des crimes, a-t-il indiqué.

Les Dodgers prévoient de commémorer leur championnat des World Series vendredi avec un défilé au centre-ville suivi d’une célébration au Dodger Stadium. L’équipe a déclaré mercredi qu’en raison de la logistique, du trafic et du timing, les fans ne pourront pas assister aux deux événements.

Le défilé devait inclure des membres des Dodgers voyageant au sommet de bus à impériale le long d’un parcours de 45 minutes dans les rues de la ville.

Bass a prévu une conférence de presse jeudi matin pour discuter de la logistique des célébrations.