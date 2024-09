Los Angeles veut une parade. Quelqu’un chez les Dodgers peut-il lancer six manches ?

Les Dodgers entament les séries éliminatoires la semaine prochaine, avec la même question qui les hante l’année dernière, il y a deux ans et il y a trois ans. Aucun de ces mois d’octobre n’a compté de Série mondiale, et celui-ci n’offre pas beaucoup plus d’optimisme, car les Dodgers ne peuvent toujours pas répondre à cette question.

Quelqu’un ici peut-il lancer six manches ?

Orel Hershiser ne franchit pas cette porte. De nos jours, les jeux complets sont une attente complètement irréaliste.

En octobre, six manches devraient être réalistes.

Les Dodgers ont disputé 15 matchs consécutifs en séries éliminatoires sans que leur lanceur partant n’ait lancé plus de cinq manches. Ils ont perdu leurs six derniers matchs et leurs trois dernières séries éliminatoires.

Un lanceur partant des Dodgers qui lance six ?

« Inscrivez-moi », a déclaré le manager Dave Roberts.

« Dans le vide, je pense que n’importe quel manager dirait : « Si je pouvais obtenir six buts d’un titulaire et être en position de gagner le match », il le ferait. Mais ce n’est pas comme ça que le jeu se joue. »

Les Dodgers n’ont pas besoin que chaque partant travaille six manches, mais il est difficile de les imaginer remporter une série d’après-saison sans qu’au moins un partant n’atteigne ce stade.

Ils ne peuvent pas aligner leurs releveurs préférés à leurs postes préférés s’ils doivent se rendre dans l’enclos des releveurs à la quatrième ou à la cinquième manche chaque soir. Et s’ils le font, les releveurs qui doivent obtenir 12 à 18 retraits à chaque match peuvent être sujets à l’épuisement.

Les Dodgers ne remporteront peut-être pas la Ligue nationale Ouest. Les Padres de San Diego ont décroché une place de wild-card mardi et se sont retrouvés à deux matchs des Dodgers, premiers au classement, avec cinq matchs à jouer.

Alors que les Dodgers participent pour la première fois depuis trois ans à une véritable course au fanion, le mois de septembre raconte une histoire, et pour eux, ce n’est pas une belle histoire.

Les titulaires des Dodgers ont affiché une moyenne de points mérités de 6,20 ce mois-cile pire de la ligue. Leurs releveurs ont lancé 95 manches ce mois-cile plus grand nombre de tous les releveurs de la Ligue nationale — et cinq de plus que leurs partants.

Le tableau des effectifs sur le site Internet des Dodgers répertorie neuf titulaires, dont cinq blessés. Roberts a offert un rapport spontané sur l’état des quatre titulaires en bonne santé. Dans l’ordre dans lequel il les a mentionnés :

Jack Flaherty Il a lancé six manches lors de son dernier départ. Il l’a fait dans la majorité de ses départs cette saison.

« Flaherty l’a montré », a déclaré Roberts.

Yoshinobu Yamamoto a également fait de même, mais pas depuis son retour de la liste des blessés ce mois-ci. Au cours de ses trois départs depuis, il n’a pas lancé plus de quatre manches.

« Nous devons continuer à le faire progresser », a déclaré Roberts.

La recrue Landon Knack a lancé quatre manches mardi. Il a effectué 14 départs et a lancé six manches à deux reprises, donc son intuition peut être aussi importante que ses antécédents.

« Il faut lire et réagir », a déclaré Roberts.

Walker Buehler, qui a remplacé Clayton Kershaw comme as des Dodgers en octobre, a effectué sept départs depuis son retour de la liste des blessés pour la deuxième fois cette saison. Il a effectué six manches une fois. Son ERA cette année : 5,63.

« Walker a certainement le pedigree », a déclaré Roberts, « mais en ce qui concerne la récence, nous ne l’avons pas vu. »

Les Dodgers peuvent envisager d’activer Tony Gonsolin pour quelques manches. Ils peuvent espérer que Kershaw puisse revenir de la liste des blessés, mais ils devraient probablement remporter une ronde éliminatoire avant de l’envisager pour la ronde suivante. Ils peuvent concocter un mélange d’ouvreurs, de releveurs de gros calibre et de matchs en bullpen.

Mais aucune de ces options n’est préférable à un lanceur partant solide capable de lancer six manches. Les Padres comptent cinq lanceurs partants capables de lancer six manches : Dylan Cease, Yu Darvish, Michael King, Joe Musgrove et Martin Perez.

« Nous avons un enclos de relève profond », a déclaré le manager des Padres Mike Shildt, « mais c’est bien que nous ayons pu avoir des partants qui vont profondément dans notre enclos récemment et que nous ayons pu, entre les jours de repos et la profondeur de notre enclos, passer le ballon et être efficaces.

« Je suis un fervent partisan de l’idée que le meilleur bullpen est une bonne rotation de lanceurs partants et une bonne attaque. Notre rotation a été fantastique, et elle a été vraiment bonne récemment. »

Alors que les lanceurs partants des Dodgers se classent derniers de la ligue en moyenne de points mérités ce mois-ci, ceux des Padres se classent premiers, avec 2,18. Cela pourrait signifier que les Dodgers pourraient devoir battre les Padres pour remporter cette série et s’assurer la victoire dans la NL West au Dodger Stadium – ou pour battre les Padres dans une éventuelle bataille de division.

Mardi, les Dodgers ont marqué deux points contre les Padres.