Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que la ville fermerait brièvement cinq sites de vaccination contre le coronavirus – y compris l’opération massive au Dodger Stadium – en raison d’un manque de doses, qualifiant les pénuries d ‘«énorme obstacle».

Garcetti a annoncé les fermetures lors d’une mise à jour virtuelle de Covid-19 mercredi, affirmant que la ville avait brûlé 98% de ses injections de première dose de Moderna et ne serait pas en mesure d’en administrer davantage tant que ses fournitures ne seraient pas réapprovisionnées.

«D’ici demain, la ville aura épuisé son approvisionnement actuel en vaccin Moderna pour les rendez-vous de première dose. C’est un énorme obstacle dans notre course pour vacciner Angelenos, et cela signifie malheureusement que nous devrons temporairement fermer le Dodger Stadium et les quatre autres sites de vaccination non mobiles pendant deux jours, vendredi et samedi ». dit le maire, ajoutant «Ce n’est pas là que je veux être; ce n’est pas là où nous méritons d’être.

Nous vaccinons les gens plus vite que les nouveaux flacons arrivent ici à Los Angeles, et je suis très inquiet en ce moment. En tant que maire, je crains que notre approvisionnement en vaccins soit inégal, imprévisible et trop souvent inéquitable.

Le maire a précisé que les sites de vaccination fermés n’affecteraient pas ceux qui attendent leur deuxième dose de vaccination Moderna, mais « Nous empêcher d’avancer avec de nouvelles premières doses jusqu’à ce que nous obtenions plus de vaccin. » Bien que Garcetti ait déclaré que les sites fermeraient vendredi et samedi, il a également exprimé l’espoir que les installations pourraient rouvrir d’ici « Mardi ou mercredi » de la semaine prochaine, ne sachant pas si elles resteraient fermées tout le temps.

Le comté de Los Angeles devrait recevoir quelque 218 000 doses de vaccin cette semaine, selon KTLA, mais plus de la moitié de celles-ci devraient être distribuées à ceux qui reçoivent leur deuxième injection.

Alors que le président Joe Biden a promis d’intensifier le déploiement du vaccin à l’échelle nationale dans le cadre d’une initiative Covid-19 au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, Garcetti a déclaré que le nombre actuel de vaccins à Los Angeles est « inacceptable, » bien qu’empressé d’ajouter:«Je ne suis pas là pour pointer du doigt.»

«Comme toujours, je suis ici pour être partenaire. Mais je veux être clair: Los Angeles a besoin de plus de doses ». a déclaré le maire, qui a été président de la collecte de fonds pour la campagne Biden.

À ce jour, la Californie a recensé près de 3,5 millions de cas de coronavirus et plus de 35000 décès, ce qui la place juste devant New York en tant qu’État avec le plus de décès enregistrés, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins. L’État est également de loin le leader du pays dans le nombre de cas cumulatifs, le Texas venant en deuxième position avec environ un million d’infections en moins.

