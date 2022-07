Los Angeles se prépare à relancer le mandat du masque – RT World News

Les responsables locaux ont relevé le niveau de risque du comté à «élevé» au milieu d’une augmentation des cas, ouvrant la voie à de nouvelles restrictions

Le comté de Los Angeles en Californie est sur la bonne voie pour réimposer son mandat de masque en raison d’un pic de nouvelles infections à Covid-19, avertissant que des couvre-visages pourraient à nouveau être nécessaires dans tous les espaces publics intérieurs si l’augmentation des cas persiste.

Le département de la santé de LA a relevé jeudi le niveau de risque de pandémie du comté de « moyen » à « élevé » après avoir enregistré 8 535 nouveaux cas et 14 décès au cours de la veille, citant les directives créées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) basées sur l’hospitalisation Nombres.

De nouvelles restrictions seraient déclenchées si le niveau reste «élevé» pendant deux semaines consécutives, ce qui signifie le retour des règles de masquage dès le 29 juillet. Selon les directives du CDC, une région est considérée comme à risque «élevé» une fois que les hôpitaux locaux détiennent des patients positifs à Covid à 10 pour 100 000 habitants.















S’exprimant lors d’un point de presse jeudi, la directrice de la santé publique Barbara Ferrer a déclaré que le masquage universel “a beaucoup de sens car cela nous aide à réduire les risques”, tout en reconnaissant que pour de nombreux résidents, “Cela ressemblera à un pas en arrière.”

Ferrer a poursuivi en prédisant un nombre de cas encore plus élevé dans les semaines à venir, suggérant que le mandat sera probablement renouvelé. Pourtant, elle a dit que LA ne voyait pas “N’importe où près de la dévastation cet été que nous avons vu lors de la surtension de l’omicron de l’hiver dernier”, faisant référence à une variante à propagation rapide du coronavirus.

Alors que LA exige toujours des masques dans un certain nombre d’espaces intérieurs – tels que les hôpitaux, les transports en commun, les aéroports et les prisons – un mandat universel imposerait des couvre-visages dans pratiquement tous les lieux publics intérieurs, y compris les bureaux, les usines, les détaillants, les écoles et les restaurants. Une précédente ordonnance de masquage radicale a été levée en mars après que les autorités ont réduit le niveau de risque de LA à «faible».

Alors que le comté se prépare à de nouveaux mandats, l’Organisation mondiale de la santé a également appelé à un retour aux couvertures faciales plus tôt cette semaine, le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertissant que “le virus circule librement et les pays ne gèrent pas efficacement la maladie”.