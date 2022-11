Los Angeles remporte la Major League Soccer Cup après une bataille épique contre l’Union de Philadelphie

Le club de football de Los Angeles remporte le championnat de la Major League Soccer avec une victoire spectaculaire aux tirs au but contre l’Union de Philadelphie. Une victoire qui assure le premier championnat de l’histoire du club.

Après plus de 130 minutes, le match s’est terminé par un match nul 3-3. Finalement, Los Angeles a battu Philadelphie 3-0 lors d’une séance de tirs au but. Une ovation debout de 50 000 fans exubérants à Los Angeles a célébré « le plus grand match MLS de tous les temps ».

Match de championnat du concours Top Seeds

Pour la deuxième fois dans l’histoire de la Major Soccer League (MLS), les têtes de série se sont affrontées lors de la finale de la Coupe MLS : le Los Angeles Football Club contre l’Union de Philadelphie – des équipes d’expansion qui ont rejoint la ligue en 2018 et 2010, respectivement.

Au cours de la saison 2022, LAFC et Philadelphie se sont affrontés une fois auparavant dans un match passionnant qui reflétait le match de championnat se terminant par un match nul épique 2-2.

COUPE MLS – Los Angeles Football Club vs Union de Philadelphie

Le 4-3-3 de Steve Cherundolo a affronté le 4-3-1-2 de Jim Curtin.

Dès le départ, le leitmotiv « dale » a résonné dans tout le Banc of California Stadium. Au début des portes, les joueurs se sont bousculés dans un combat pour la gloire. Une ambiance qui imprègne tout le match.

Le défenseur Ryan Hollingshead a attiré ses adversaires avec des pas en arrière hésitants, pour bondir après avoir feint la retenue, interceptant ainsi le ballon. Ensuite, Hollingshead a chargé sur l’aile en tant qu’arrière droit, créant une attaque en tant que joueur box-to-box.

De plus, l’Anglais de 6’6″ Jack Elliott a concédé un carton jaune pour l’Union à la 14e minute. Carlos Vela possédait son espace en tant qu’attaquant droit, employant son style de signature: plonger dans les centres avec son pied gauche dominant.

Les deux équipes ont obtenu leur troisième. Cependant, la kryptonite de Philadelphie était le défi tardif qui a abouti à un coup franc pour LAFC. À la 27e minute, Vela et Kellyn Acosta s’alignent pour un coup franc. Dans une brillante démonstration de tromperie, Acosta marque la balle morte, 1-0.

Puis, à la 42e minute, l’action de bout en bout était impressionnante. Le défenseur nigérian américain Sébastien Ibeagha a empêché le contre de Philadelphie avec un tacle phénoménal ; Acosta a emboîté le pas pour une autorisation. LAFC a lancé un blitz, menant à l’échappée de Vela sur le flanc, aidant Chicho Arango pour un tir qui a traversé la barre transversale.

2e mi-temps de jeu

À la 59e minute, Philadelphie a égalisé le score sur un coup de pied arrêté. Ensuite, Daniel Gazdag a égalisé le match, 1-1. C’était son deuxième but de la saison au Banc of California Stadium. Le “milieu offensif” hongrois était responsable du premier but de Philadelphie contre LAFC en mai.

Néanmoins, Jesús Murillo s’est avéré être un « grand joueur » ; son premier but en carrière en MLS est survenu à la 83e minute sur une «tête en boucle» sur un corner, 2-1.

Puis, quelques minutes plus tard, Philadelphie a répliqué avec une tête sur un coup franc. Jack Elliott arrive dans l’embrayage, 2-2. À ce stade, les deux tirs cadrés de l’Union ont été capitalisés en tant que buts.

Temps supplémentaire

Vela a chuté profondément sur deux jeux avec des “balles traversantes” pour Denis Bouanga. Puis, la légende galloise Gareth Bale est entrée sur le terrain à la 96e minute en remplacement du capitaine mexicain.

Instantanément, Bale a fait connaître sa présence avec un “piège à poitrine” suivi d’une volée à une touche dans la surface – une occasion manquée créée pour Jose Cifuentes.

De l’autre côté, Julián Carranza a bondi pour une tête qui a dépassé le but. Après cela, Cristian Tello a répliqué; l’ancien ailier de Barcelone a réussi un tir de l’extérieur de la surface, sauvé par le gardien Andre Blake.

À la 109e minute, après une « passe en retrait » flagrante de Murillo, le gardien Maxime Crépeau a chargé à l’extérieur pour un « un contre un » contre l’attaquant jamaïcain Cory Burke.

Malheureusement, la bravoure de Crépeau a provoqué une collision entraînant des blessures exténuantes. En conséquence, le gardien canadien a reçu un carton rouge et a été remplacé par John McCarthy. Néanmoins, les fans du LAFC ont applaudi le sacrifice de Crépeau, alors qu’il était étiré hors du terrain.

Ensuite, la tête de Julián Carranza sur un centre a été sauvée instinctivement par McCarthy. Cependant, un Jack Elliott non marqué marque un gardien de la déviation, épinglant Philadelphie devant, 3-2.

Enfin, LAFC riposterait. La remise en jeu de Diego Palacios a conduit à un “passe et va” avec Ilie Sánchez. Le dribble rapide de Palacios vers la ligne de contour a suivi d’un centre dans la surface. De façon toujours plus dramatique, Gareth Bale – le Gallois de 6’1″ – a sauté sur l’Anglais de 6’6″ Jack Elliott.

Le Gallois s’étend vers le haut de sept pieds, enterrant le ballon derrière Blake. En conséquence, Bale a percé une «tête en boucle» dans la bouche de but, affichant une mobilité aérienne.

Les scores étaient à égalité 3-3 à la fin des prolongations et le match s’est soldé par une séance de tirs au but.

Tir au pénalty

Alors que les pénalités se déroulaient devant le 3252, Philadelphie a raté trois tentatives consécutives; dont deux ont été sauvés par McCarthy.

Cependant, pour l’Union, Jose Martinez et Kai Wagner ont commis l’erreur de Cristian Tello : un bégaiement hésitant avant le coup de pied.

En utilisant cette tactique problématique, un joueur choisit la tromperie plutôt que la précision. En d’autres termes, ils préfèrent duper le gardien de but plutôt que de compter sur la confiance.

Au contraire, Bouanga, Hollingshead et Sánchez ont choisi la stratégie la plus fiable : tirer un corner et frapper le ballon. En d’autres termes, l’attaquant n’est pas concerné par le plongeon du gardien. En fin de compte, Ilie Sánchez a tué la fusillade, 3-0.

LAFC remporte la Coupe MLS 2022, inspirant un coup de chapeau. Alors que l’équipe bombardait dans un groupe de célébration, John McCarthy a été embrassé par le joueur le plus sous-estimé de LAFC, Ilie Sánchez.

Joueur du jeu sous-estimé

Étant donné que LAFC regorge de talents, les joueurs d’élite sont jetés dans l’ombre des stars. Par exemple, le “milieu de terrain” Ilie Sánchez, une brillante acquisition de LAFC avant la saison 2022.

Sánchez s’est avéré être un meneur de jeu “profond” avec une profondeur de vision, de créativité et de technique de passe toute la saison.

De plus, le quotient intellectuel d’Ilie consistant à utiliser l’espace avec une possession lente crée des jeux menaçants pour l’adversaire. Après des performances remarquables, le milieu de terrain né à Barcelone mérite la gloire qu’il a gagnée avec LAFC – une équipe dirigée à la perfection par Steve Cherundolo.

Gestion de la charge de travail

Lors de sa première saison en tant qu’entraîneur de la MLS, Steve Cherundolo a utilisé une panoplie de tactiques acquises lors d’un mandat en Bundesliga en tant qu’arrière droit de Hanovre 96. En conséquence, le patron américain a réussi à équilibrer les ego de son alignement clouté. De plus, sa manière impartiale envers les joueurs de renom a révélé une approche disciplinée pour stabiliser sa charge de travail.

Cependant, la gestion phénoménale de Cherundolo est obscurcie par les joueurs d’élite sur le terrain, se produisant pour un fervent patronage dans le stade. En conséquence, le poids énorme qu’un entraîneur doit porter passe inaperçu. D’autant plus qu’un entraîneur a pris des milliers de décisions avant la journée, observant patiemment sa maîtrise se concrétiser. À juste titre, le triple vétéran de la Coupe du monde a remporté le championnat lors de sa première année en tant qu’entraîneur-chef de la Major League Soccer.

En fin de compte, ce n’est pas un consensus, mais unanime, que LAFC et sa fidèle base de fans ont remporté le trophée de la Coupe MLS.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire