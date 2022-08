Los Angeles pleure la mort du légendaire diffuseur des Dodgers Vin Scully

Mitch Hammontree recula et regarda les fleurs, les bougies et les messages manuscrits disposés sous un panneau accueillant les fans au Dodger Stadium à l’entrée principale de l’avenue Vin Scully.

“C’est un autel”, a déclaré le fan de Placentia, âgé de 68 ans.

La ville de Los Angeles pleurait mercredi Scully, né dans le Bronx, dont les 67 ans de carrière à Brooklyn et à Los Angeles ont fait de lui le diffuseur le plus ancien avec une seule équipe dans l’histoire du sport. Il est décédé mardi soir à l’âge de 94 ans.

Avec les Dodgers hors de la ville jusqu’à vendredi, les fans de tous âges se sont rassemblés à l’extérieur du stade et à d’autres endroits pour honorer Scully. Certains se sont souvenus que sa voix les apaisait à dormir quand ils étaient enfants.

“C’était comme écouter votre chanson préférée à la radio tout le temps, il était toujours en arrière-plan”, a déclaré George Esteves, un homme de 58 ans originaire de Sierra Madre.

Hammontree a ajouté: “Il a peint une telle image, vous n’aviez pas besoin d’une télévision.”

D’autres ont rappelé Scully comme un pont d’une génération à l’autre, y compris Kenneth Walls, 29 ans, du sud de Los Angeles, qui a écouté aux côtés de son grand-père de 90 ans.

“Il fait partie de ma vie depuis ma naissance”, a déclaré Walls. “Avoir cette opportunité de partager ce moment avec les fans est vraiment important. Il est plus approprié d’être dans une ambiance de fête pour une vie aussi longue et magnifiquement vécue.

À un moment donné, un petit oiseau de couleur verte s’est posé sur une casquette des Dodgers nichée parmi les fleurs.

« Regarde, c’est Vinny ! s’écria une femme.

Diana Gutierrez de Downey a amené son petit-fils de 8 ans voir la collection de souvenirs qui comprenait un serape des Dodgers bleu et blanc, des ballons en forme de baseball et des balles de baseball reposant sur le D et nichés dans le V sur le panneau de bienvenue au 1000, avenue Vin Scully.

“Mon petit-fils disait ce matin:” C’est une personne si gentille avec tout le monde “”, a déclaré Gutierrez. “J’ai dit:” Absolument, c’est définitivement un bon souvenir à laisser derrière et c’est quelque chose dont on peut être fier à Los Angeles. “”

Le long d’Hollywood Boulevard, les touristes et les habitants se sont arrêtés devant l’étoile parsemée de fleurs de Scully sur le Walk of Fame situé à deux portes d’une autre légende, Musso & Frank Grill. Un livreur a accroché un arrangement de roses et d’autres fleurs aux couleurs des Dodgers sur un chevalet en bois.

De retour au centre-ville à quelques kilomètres du stade, la foule du déjeuner en semaine faisait déjà la queue chez Philippe the Original French Dipped Sandwiches.

“J’étais presque en larmes”, a déclaré Daniel Mirgil, 75 ans, de Pomona, en apprenant que Scully était décédé. “Nous avions l’habitude d’utiliser notre radio transistor juste pour l’écouter.”

L’hôtel de ville de Los Angeles sera éclairé en bleu à partir de mercredi soir. ESPN2 rediffuse le match 1 de la Série mondiale de 1988 avec l’appel mémorable de Scully du coup de circuit de Kirk Gibson qui a conduit les Dodgers à une victoire sur l’Oakland Athletics. Les Dodgers ajouteront un patch avec ‘VIN’ au-dessus d’un microphone à leurs uniformes.

Scully, effacé, aurait apprécié les hommages, mais les aurait probablement trouvés “un peu embarrassants”, c’est ainsi qu’il a décrit le battage autour de sa retraite en 2016.

“Je n’ai jamais voulu sortir devant le match”, a-t-il alors déclaré.

Des moments de silence ont eu lieu en l’honneur de Scully autour des majors mercredi.

“C’est la fin d’une époque”, a déclaré Hammontree. “Vous pensez qu’il va vivre éternellement, et bien sûr son héritage le fera.”

Beth Harris, l’Associated Press

