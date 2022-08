Los Angeles OKs étend l’interdiction des camps de sans-abri près des écoles

LOS ANGELES (AP) – Les campements de sans-abri qui ont proliféré dans presque tous les quartiers de Los Angeles ne seront plus autorisés à moins de 500 pieds (152 mètres) des écoles et des garderies en vertu d’une interdiction radicale approuvée mardi lors d’une réunion du conseil municipal perturbée par des manifestants qui a dit que la loi criminalise l’itinérance.

Le conseil a voté 11 contre 3 pour étendre largement une interdiction existante de s’asseoir, de dormir ou de camper qui ne s’appliquait auparavant qu’aux écoles et aux garderies spécifiées par le conseil.

La réunion a été suspendue avant le vote lorsque des dizaines de manifestants ont crié leur opposition à la mesure et que des policiers ont évacué la salle du conseil. Une personne a été arrêtée, a déclaré l’officier du département de police de Los Angeles, Annie Hernandez.

Les manifestants se sont également rassemblés devant l’hôtel de ville, scandant “Abolissez 41.18”, une référence à la loi interdisant les campements sur les viaducs d’autoroute, autour des voies ferrées, près des quais de chargement, dans les bibliothèques et autres endroits.

Le vote final, qui s’applique aux écoles publiques et privées de la ville, est intervenu après deux votes précédents, dont un la semaine dernière qui a également été interrompu par une protestation bruyante.

Los Angeles fait partie des nombreuses villes qui luttent pour faire face à une augmentation du nombre de sans-abrisme et de grands campements dispersés le long des trottoirs qui ont déclenché un tollé public.

Les partisans de l’interdiction générale ont déclaré que les camps de sans-abri constituaient une menace pour la santé et la sécurité des écoliers, notamment en raison de la présence perturbatrice de personnes souffrant de toxicomanie ou de maladie mentale.

“C’est quelque chose pour protéger les enfants de notre ville”, a déclaré le membre du conseil Paul Koretz avant de voter pour la mesure. Il a dit que «demander aux gens dans un campement de se déplacer de quelques centaines de pieds» devrait être une décision facile si cela signifie que les enfants ont une marche plus sûre vers et depuis l’école.

Environ 750 sites d’écoles publiques se trouvent à Los Angeles et près de 1 000 garderies commerciales sont enregistrées auprès de la ville. La nouvelle année scolaire publique commence lundi prochain.

Les opposants à l’interdiction, y compris les défenseurs des sans-abri, ont déclaré que cela criminaliserait davantage l’itinérance et gaspillerait des ressources mieux dépensées pour la sensibilisation et la connexion des personnes dans le besoin aux services.

Les résidents sans-abri sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes de violence que les auteurs, a déclaré l’organisation à but non lucratif People Assisting The Homeless, ou PATH, dans un communiqué s’opposant à la mesure.

“L’application des ordonnances anti-camping ne fait donc que déplacer les gens et rend plus difficile pour le personnel de proximité formé d’établir à nouveau la confiance. Les résidents des campements évacués, à moins qu’ils ne soient connectés à un logement permanent stable par le biais d’un processus de gestion de cas tenant compte des traumatismes, retournent souvent à l’itinérance sans abri », a déclaré PATH dans un communiqué.

La mesure doit être signée par le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, avant d’entrer en vigueur et son bureau n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires.

L’interdiction intervient alors que plusieurs hôtels sont sur le point de mettre fin à leur implication dans le projet Roomkey de l’État, qui a payé les hôtels pour fournir des centaines de chambres à des personnes sans abri.

Christopher Weber, Associated Press