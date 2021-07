Los Angeles, Nevada demande aux gens de se masquer à l’intérieur

Les responsables de la santé de destinations touristiques populaires comme Los Angeles et Las Vegas demandent à plus de gens de se masquer à l’intérieur.

Le district sanitaire du sud du Nevada recommande désormais aux gens de porter des masques dans les lieux publics intérieurs bondés – y compris les casinos de Las Vegas – quel que soit le statut de vaccination, selon un communiqué de vendredi.

L’annonce intervient un jour après que le comté de Los Angeles a annoncé qu’il rétablirait une politique de masquage à l’intérieur en raison d’une récente augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19. Vendredi, d’autres comtés de Californie ont suivi avec des recommandations de masques.

Les directives sur les masques sont destinées à aider à réprimer la propagation du COVID et de la variante delta hautement contagieuse, qui a provoqué une augmentation des cas quotidiens dans certaines régions des États-Unis

Pourquoi les recommandations de masquage changent-elles ?

Le district sanitaire du sud du Nevada a déclaré qu’il mettait à jour ses directives vendredi, car « l’utilisation correcte des masques s’est avérée efficace pour aider à empêcher les gens de contracter et de propager COVID-19 ».

Vendredi, huit autres régions de Californie – les comtés d’Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara et Sonoma et la ville de Berkeley – ont recommandé aux personnes vaccinées et non vaccinées de porter des masques à l’intérieur dans les espaces publics.

Les directives sont une précaution pour les personnes entièrement vaccinées et visent à « assurer une vérification facile que toutes les personnes non vaccinées sont masquées dans ces paramètres », selon une déclaration commune.

Le nombre quotidien de cas de COVID a augmenté au Nevada et en Californie ces dernières semaines.

La Californie a signalé 4 651 nouveaux cas – 5,4 pour 100 000 personnes – vendredi, selon le site Web de l’État. Environ 52% des personnes sont complètement vaccinées dans l’État.

Les cas quotidiens de COVID dans le sud du Nevada – où la variante Delta est la souche dominante – sont revenus à des niveaux jamais vus depuis février. Plus de la moitié de la population éligible de l’État n’est pas complètement vaccinée.

Le comté de Clark – la maison du Strip de Las Vegas – continue de représenter la majeure partie des cas de COVID-19 dans l’État ainsi que le taux d’incidence le plus élevé. Près de 78% des cas de COVID-19 au Nevada s’y sont produits.

Brian Labus, épidémiologiste à l’Université du Nevada à Las Vegas, a déclaré que le département de la santé du sud du Nevada tentait de lutter contre la propagation de la variante Delta hautement transmissible.

« Nos chiffres vont dans la mauvaise direction », a déclaré Labus. « Nos recommandations doivent changer pour correspondre à ce que fait le virus. »

Qu’est-ce que cela signifie pour les voyageurs?

Les responsables de la santé du Nevada font pression pour davantage de port de masque, mais les visiteurs peuvent ne pas tenir compte de leurs conseils.

« Nous ne voyons pas beaucoup de gens en public portant des masques (à Las Vegas), malheureusement », a déclaré Labus. « Les gens ont en quelque sorte rejeté ces directives et ne portent tout simplement pas de masques, et je ne sais pas à quel point cette recommandation va vraiment changer cela.

Le Nevada Gaming Control Board aurait le pouvoir de réimposer les mandats de masque sur les casinos de Las Vegas, mais n’a apporté aucun changement vendredi. Le conseil a refusé de commenter.

Labus a déclaré que les responsables de la santé devront tenir compte des conséquences politiques et économiques avant de réimposer les restrictions COVID ou les mandats de masque.

Las Vegas Sands Corp., qui exploite le Venetian sur le Strip, a déclaré qu’il exigerait que le personnel vacciné et non vacciné porte des masques faciaux lorsqu’il travaille dans des espaces publics intérieurs, mais le complexe n’exige pas de masques parmi les invités.

MGM Resorts International, qui gère le Bellagio et d’autres complexes du Strip, « surveille de près la situation » mais n’a pas modifié sa politique de masquage vendredi, selon le porte-parole Brian Ahern. MGM et Sands prévoient tous deux d’afficher des panneaux aux entrées publiques partageant la nouvelle recommandation de masquage.

Le Dr Hana Hakim, membre associé du Département des maladies infectieuses de St. Jude, a déclaré qu’il n’était pas clair si d’autres politiques de masque facial seraient mises en œuvre. Cela dépendra des taux de vaccination et de davantage de données sur la prévalence des infections à rupture, ou des cas de COVID chez les personnes entièrement vaccinées, a-t-elle déclaré.

« La compréhension de l’impact de la variante delta sur l’efficacité du vaccin sera essentielle dans la décision de mise en œuvre du remasquage », a déclaré Hakim par courrier électronique. « Pour l’instant, le message critique serait ‘faites-vous vacciner’. »

La consultante du casino, Debi Nutton, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que la recommandation réduise la demande de voyages refoulée dont Las Vegas a bénéficié ces derniers mois.

« En ce moment, les voyages à Las Vegas sont élevés », a-t-elle déclaré. « Je pense que nos invités sont à l’aise. … Je ne sais pas si cela va avoir un impact énorme. »

Contributeur : Ed Komenda, Reno Gazette-Journal.