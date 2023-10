Los Angeles n’est plus une ville hôte de la Coupe du monde 2026, déclare ESPN

Le SoFi Stadium, dans la région de Los Angeles, ne pourra probablement pas accueillir les matchs de la Coupe du monde 2026. L’arène était auparavant l’une des 11 arènes au total aux États-Unis accueillant des matchs lors du prochain tournoi. Cependant, un différend important entre les propriétaires du stade et la FIFA semble avoir fait échouer ces projets.

Selon ESPN, la FIFA n’autorisera pas les matchs de la Coupe du monde 2026 au SoFi Stadium. La décision résulte d’une querelle en cours entre l’organisation et Kroenke Sports & Entertainment. Stan Kroenke est actuellement propriétaire de l’arène, ainsi que de l’équipe de la NFL LA Rams. L’homme d’affaires américain est également le propriétaire majoritaire d’Arsenal, équipe de Premier League.

Il a été rapporté le mois dernier que Kroenke n’était pas satisfait des aspects financiers de l’accord. Le propriétaire du stade a contesté la répartition de la répartition de l’argent entre la FIFA, la ville et le SoFi Stadium. Kroenke pensait que son arène méritait plus d’argent dans le cadre de l’accord. Les propriétaires de l’arène devraient également recevoir à l’avance des actifs commerciaux. Toutefois, cela ne s’est pas encore produit.

Un journaliste dit que le stade a des défauts avec le terrain

ESPNJohn Sutcliffe de ‘s a également affirmé qu’il y avait également des problèmes avec le terrain du SoFi Stadium. « Une source m’a dit qu’ils étaient sûrs à 90 pour cent que le SoFi Stadium, le stade le plus cher du monde, avait un problème de conception », a déclaré Sutcliffe lundi soir.

L’arène aurait besoin de rénovations pour répondre aux exigences de la FIFA concernant la taille du terrain. Kroenke n’est cependant pas tout à fait disposé à entreprendre la construction de l’arène en raison des coûts élevés. À son tour, l’homme d’affaires renonce à l’accord avec la FIFA.

Les matchs de la Coupe du monde de Los Angeles pourraient se dérouler à Las Vegas

Le SoFi Stadium était l’un des favoris pour potentiellement accueillir la finale de la Coupe du monde 2026. Cependant, le match massif se déroulera probablement désormais soit à New York/New Jersey, soit à Dallas. « On a beaucoup parlé du fait que le SoFi Stadium pourrait accueillir la finale de la Coupe du monde 2026 », a poursuivi Sutcliffe.

« La finale se joue entre MetLife à New York et AT&T à Dallas, et je comprends que Dallas gagne. Ce serait le siège de la Coupe du monde.

En supposant que Los Angeles soit complètement exclue de la Coupe du monde 2026, leurs matchs pourraient plutôt se dérouler à Las Vegas. L’Allegiant Stadium accueillerait alors potentiellement des matchs de tournoi. Tout comme le stade SoFi, l’Allegiant Stadium est également une nouvelle arène ultramoderne de la NFL.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire