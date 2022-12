Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks en direct: prédiction, aperçu, comment regarder, heure de début du match du jour de Noël de la NBA

Après la course de la saison dernière aux finales de conférence, les Mavericks de Dallas étaient censés être sur la bonne voie pour devenir l’une des meilleures équipes de la ligue. Ce n’est pas tout à fait arrivé. Dallas a une fiche de 16-16 avant ce match des Fêtes contre les Lakers de Los Angeles. Ils ont des pertes aussi déconcertantes que leurs meilleures victoires sont impressionnantes.

Vous vous souvenez peut-être que la saison dernière, il a fallu jusqu’à ce point de l’année, plus ou moins, pour que les Mavericks le comprennent. En fait, Dallas est tombé à 15-17 après une défaite le jour de Noël face aux Utah Jazz. C’est intéressant. La question est de savoir si c’est reproductible.

Le succès de Dallas cette saison est venu grâce à Luka Dončić, ce qui ne devrait surprendre personne. Bien que Dončić soit devenu connu pour ses débuts de saison lents – du moins au cours des deux dernières années – il n’a été rien de moins qu’un autre monde depuis le début de cette saison. Fraîchement sorti de la performance de 50 points de vendredi à Houston, il est le deuxième meilleur buteur de la ligue avec 32,8 points par match tout en obtenant également une moyenne de 8,3 rebonds et 8,7 passes décisives. Quand Dončić fait des choses comme ça, Dallas est une équipe difficile à battre.

Malheureusement pour les fans des Mavericks, Dallas a plus que jamais besoin que Dončić soit brillant à chaque match. Les Mavericks ont perdu les trois matchs auxquels Dončić s’est absenté et ils ont une fiche de 2-6 les soirs où il joue mais marquent moins de 30 points. Le départ du meneur de jeu Jalen Brunson cet été a affecté la stabilité et le plancher de l’équipe. Les joueurs de rôle autour de Dončić cette saison devraient pour la plupart être familiers, et ils conviennent bien à cette équipe quand Dončić ronronne et ils renversent les tirs ouverts qu’il crée pour eux.

Mais il est clair que Dallas est dans une année transitoire. Cette équipe qu’ils ont en ce moment n’est pas mauvaise, mais ce n’est pas encore le prétendant au titre que le front office espère construire autour de Dončić dans les saisons à venir.

(Photo : Brad Penner / États-Unis aujourd’hui)