LOS ANGELES – La cérémonie du championnat des Lakers s’est déroulée dans une arène plutôt calme sans fans. Mais la présentation avait encore une belle sonnerie.

Près de deux mois après avoir remporté un titre NBA sur un campus en quarantaine à l’extérieur d’Orlando, les Lakers ont vu et porté leurs bagues de championnat pour la première fois. Avant de commencer la saison 2020-21 contre un rival de l’intracité des LA Clippers, les joueurs, entraîneurs et membres du personnel des Lakers ont tous reçu leur bague.

« Ce sont évidemment des moments très inhabituels et une cérémonie de ring très différente sans fans », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. « Pour les fans des Lakers, il y a généralement 20 000 personnes ici, donc nous nous rattraperons. »

Cela explique pourquoi les Lakers ont refusé de dévoiler leur bannière de championnat 2019-2020. Au lieu de cela, les Lakers ont présenté une bannière avec le message «Restez à l’écoute de la famille des Lakers».

« Permettez-moi de parler directement aux fans des Lakers: vous nous manquez tellement », a déclaré le gouverneur des Lakers Jeanie Buss, qui portait une veste avec des paillettes dorées. « Tu manques à l’équipe. Mais un jour, nous serons bientôt ensemble. Quand nous serons ensemble, nous aurons quelque chose de spécial à célébrer. D’ici là, nous avons des bagues à donner. »

Buss a ensuite remercié une poignée de joueurs qui ont quitté les Lakers lors d’une agence libre, notamment JaVale McGee, Rajon Rondo, Dwight Howard, Danny Green, Avery Bradley, Troy Daniels, Dion Waiters, JR Smith et DeMarcus Cousins. En raison des protocoles de sécurité liés à la pandémie de coronavirus, ni Silver ni Buss ne pouvaient présenter les anneaux du championnat aux joueurs, entraîneurs et membres du personnel. Au lieu de cela, une poignée de lutrins ont été placés autour du court central. Une boîte contenant une bague se trouvait à chaque station.

Tout d’abord, les Lakers ont diffusé un message préenregistré des travailleurs de première ligne de UCLA Health aux membres du personnel de l’équipe alors qu’ils tenaient une boîte de leur bague de championnat. Ensuite, les Lakers ont diffusé des messages préenregistrés des membres de la famille du directeur général Rob Pelinka, de l’entraîneur Frank Vogel et des joueurs avant de se diriger vers un lutrin pour récupérer leur boîte à bagues. Après que les Lakers aient joué une vidéo de la famille de LeBron James et des étudiants de I Promise, James a récupéré sa quatrième bague NBA.

Pendant ce temps, James s’est connecté avec sa mère sur Facetime afin qu’elle puisse vivre le moment virtuellement. Après avoir mis la bague, James a alors pointé vers le ciel.

: Juste une journée étrange pour célébrer un moment historique avec notre franchise et une course historique avec ce que nous avons fait l’année dernière et ensuite avoir à le faire sans notre famille, nos amis et nos fans « , a déclaré James. » C’est juste une journée étrange. «

Pendant toute la cérémonie, les Clippers sont restés à l’écart de la cour. Alors que l’attaquant des Clippers Marcus Morris observait par respect pour son frère (l’attaquant des Lakers Markieff Morris), le reste de l’équipe est resté dans les vestiaires.

« Les Lakers ont fait un excellent travail l’année dernière. Ils le méritent », a déclaré l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue. « Ils ont remporté un championnat. Et ils sont les champions. Mais après la cérémonie du ring, c’est une nouvelle saison. »

Les bagues, conçues et fabriquées par Jason de Beverly Hills, comportaient toutes des éléments qui rappelaient aux Lakers pourquoi ils considéraient ce titre comme étant à la fois le plus difficile et le plus gratifiant.

Chaque anneau contient 0,95 carat d’améthyste, ce qui représente les 95 jours que les Lakers ont passés sur le campus NBA Disney pendant la pandémie de coronavirus.

Chaque anneau a un serpent mamba derrière le numéro des joueurs ainsi qu’un haut amovible qui montre tous les maillots à la retraite des Lakers, y compris Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère en janvier avec sa fille de 13 ans (Gianna) et sept autres.

Chaque anneau comporte 17 trophées pour représenter les Lakers égalant les Celtics de Boston pour avoir remporté le plus de titres NBA de l’histoire. Dans un message préenregistré, le rappeur Snoop Dogg a demandé à James, « vous allez nous aider à obtenir ce 18e trophée? »

Les Lakers semblaient déterminés à profiter de leur 17e pour le moment. Il est devenu difficile de collectionner celui-là. Par conséquent, il semblait approprié que l’anneau pèse 16,45 carats pour en faire le poids en carats le plus élevé et l’anneau le plus cher de l’histoire du championnat NBA. Les Lakers avaient l’impression de porter un lourd fardeau toute l’année.

« Pour ramener tout cela à un seul moment et pouvoir célébrer ce moment avec nos coéquipiers et notre franchise, c’était une sensation plutôt cool », a déclaré James. « Mais à la fin de la journée, vous aimeriez vraiment faire ça pour pouvoir faire ça avec les fans ainsi qu’avec mes amis et ma famille, car ils ont également joué dans le sacrifice tout au long de la saison. »

