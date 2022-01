Los Angeles interdit les nouveaux puits de pétrole et de gaz et éliminera les anciens

Le conseil municipal de Los Angeles a voté mercredi l’interdiction de nouveaux puits de pétrole et de gaz et l’élimination progressive des puits existants sur une période de cinq ans, après des décennies de plaintes de résidents aux prises avec des problèmes de santé en vivant à proximité des sites de forage.

La mesure, introduite par les membres du Conseil Nury Martinez et Paul Krekorian en décembre 2020, fait partie d’une poussée plus large du comté et de l’État de Californie pour établir plus de distance entre le forage et les gens et s’éloigner des combustibles fossiles qui modifient le climat.

La région comprend l’un des plus grands champs pétrolifères urbains du pays, avec plus de 5 000 puits actifs dans le comté de LA et plus de 1 000 puits actifs ou inactifs dans les limites de la ville. Plus d’un demi-million de personnes à Los Angeles vivent à moins d’un quart de mile de puits actifs qui libèrent des polluants atmosphériques comme le benzène, le sulfure d’hydrogène, les particules et le formaldéhyde, et la pollution affecte de manière disproportionnée les résidents noirs et latinos.

« Aujourd’hui, nous renforçons notre engagement en faveur de la justice environnementale », a déclaré Martinez lors d’une conférence de presse mercredi matin.

« Pendant trop longtemps, le forage de quartier a affecté de manière disproportionnée la santé de nos communautés de couleur à faible revenu », a déclaré Martinez. « Des autoroutes aux centrales électriques, nos communautés de première ligne supportent le poids de la pollution et des impacts climatiques. »

La recherche montre que les personnes qui vivent à proximité des sites de forage pétrolier et gazier courent un plus grand risque de naissances prématurées, asthme, maladie respiratoire et le cancer. Vivre à proximité de puits est également lié à une fonction pulmonaire affaiblie et à une respiration sifflante, selon une étude publiée dans la revue Recherche environnementale.

« Ce n’est pas seulement une question de santé et de sécurité publiques … c’est aussi une question de justice », a déclaré Jasmin Vargas, organisateur principal de l’organisation à but non lucratif Food & Water Watch, aux membres du conseil avant le vote. « Je pense que ce jour a mis du temps à venir. »